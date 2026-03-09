Algunos hinchas de Universidad de Chile miraron con la alarma encendida el fallo contra Unión La Calera de parte del Tribunal de Disciplina, además de los resultados del fin de semana en la Liga de Primera 2026.

Luego de que el tribunal sancionó con seis puntos al cuadro cementero, decidió darle tres unidades tanto a Cobresal como a Everton, justo el cuadro viñamarino que está bajo la U en la tabla de posiciones y en zona de descenso.

A esto, se sumó que Everton logró su segunda victoria en el torneo el fin de semana, donde venció por 1-0 a Deportes Limache, que lo hace tomar un gran respiro.

Pero la tabla de posiciones todavía no tiene el movimiento de suma y resta de puntos a los equipos necesitados, lo que tiene desesperados a los hinchas de la U con su realidad.

Universidad de Chile obligada a ganar para escapar en la tabla de posiciones. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La tabla de mantiene hasta la Segunda Sala

La tabla de posiciones todavía no tendrá la variación de puntos en relación al castigo de Unión La Calera por parte del Tribunal de Disciplina, una vez que tiene abierto el proceso de apelación.

En ese sentido, dependerá de la Segunda Sala el futuro del cuadro cementero, pero así de otros como Cobresal y Everton que denunciaron, hasta la misma U que mira temblorosa.

Pero los hinchas de la U, que enfrentan esta noche a Universidad de Concepción pueden respirar tranquilos, porque si le dan los tres puntos a Everton (que los dejaría con 9 unidades), también le restarían 6 a La Calera, lo que inmediato saca a los bullangueros de la zona de descenso.

Si bien todo depende del cuadro de Paqui Meneghini, si a esta hora la tabla tuviera la variación del castigo a La Calera, tampoco se estaría en zona de descenso.

Revisa la tabla de la Liga de Primera 2026: