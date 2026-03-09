La inminente salida de Michael Clark de la presidencia de Universidad de Chile provocará en los próximos días un terremoto en Azul Azul, teniendo en cuenta que debe asumir otro directivo, donde ya se habla de José Ramón Correa o Cecilia Pérez.

Una situación que fue analizada por el periodista Fernando Tapia, quien en el programa “Pauta de Juego” analizó el gesto que mandamás de la concesionaria en dejar el cargo, aunque deja en claro que el motivo es mucho más alarmante.

“Una información que recibí a fines de enero y que publiqué, es la evaluación de los abogados de Sartor que coindicen que marzo será importante para formalizaciones. Lo que aparece como un gesto de Michel Clark es anticiparse a la formalizaciones, lo que puede implicar medidas precautorias en contra del actual presidente de Azul Azul, que son de las más graves”, destacó el periodista.

Michael Clark podría ser formalizado en marzo por el caso Sartor. Foto: Javier Vergara/Photosport

ver también El “Factor Cecilia Pérez”: de vicepresidenta a principal carta para suceder a Michael Clark en U de Chile

Se vienen formalizaciones por el caso Sartor: Clark tiene que salir de la U

El caso Sartor tiene muy complicado a Michael Clark, quien podría enfrentar a la justicia, luego de la gravísima investigación del caso Sartor donde está implicado, por lo que debe dejar Universidad de Chile.

“No vaya a ser que, para evitar ir de un cargo directivo en el fútbol a Capuchinos, tenga que abandonar el barco antes. Efectivamente ya no hay margen si vienen formalizaciones, lo advertimos en 2024″, explicó Tapia.

Publicidad

Publicidad

“Avanza el caso, en general las instituciones no se mueven muchos por el cambio de gobierno y movimientos protocolares, pero todo indica que en el mes de marzo la jueza de garantía, el fiscal, debieran pedir formalizaciones“, detalló.

En ese sentido, más que tomarlo como un gesto, asegura que es una obligación que tuvo que realizar hace meses, donde la institución ya ha sido dañada y manchada con su actuar.

“Perdió en todos los planos judiciales y corresponde, desde antes de la CMF, que diera un paso al costado en la U, que se preocupara de su defensa y que no dañara la administración. Está obligado a dejar el cargo”, finalizó.

Publicidad

Publicidad