Revientan al futuro presidente de Azul Azul tras salida de Michael Clark: “Es el palo blanco…”

Universidad de Chile protagoniza conflicto tanto adentro como afuera de la cancha. En el terreno de juego viene de quedar eliminada de la Copa Sudamericana a manos de Palestino y en el plano dirigencial sigue cuestionado Azul Azul.

El presidente de la concesionaria que administra a la U, Michael Clark, va de salida en su cargo y se espera que a finales de abril deje el liderazgo del directorio, debido a que se mantiene la investigación de la Comisión del Mercado Financiero por sus movimientos bursátiles.

La situación del empresario es límite y se le está acabando el tiempo al mando de Azul Azul, por lo que es en el corto plazo puede ser reemplazado en el cargo que tiene en el equipo estudiantil.

ver también ¿Adiós a Michael Clark? El polémico nombre que asoma para presidir Azul Azul desde abril

Cristián Caamaño critica al nuevo presidente de Azul Azul

Michael Clark no podrá seguir al mando de Azul Azul mientras se mantenga la investigación de la CMF, por lo que se prepara para dejar el cargo, aunque se lo dará a su mano derecha.

La cabeza de la concesionaria la tomará el abogado José Ramón Correa, el mismo que defendió al cuadro estudiantil en el TAS por el caso Jorge Almirón en Huachipato, y que es director de la sociedad anónima.

El periodista Cristián Caamaño cuestionó en radio Agricultura la llegada de Correa a la presidencia de Azul Azul, debido a la complicidad que tiene con el saliente Michael Clark.

Publicidad

Publicidad

José Ramón Correa se alista para presidir Azul Azul.

“Es la mano derecha de Clark, que lo defendió ante la CMF, que ‘supuestamente’ (hace el gesto de comillas) compró el paquete de 7 millones de dólares de Schapira y que no tenía como tener esos 7 millones. Es el palo blanco de los mismos de siempre“, dijo el comentarista.

Azul Azul enfrenta situaciones límites, mientras los hinchas de Universidad de Chile sufren por el mal arranque del club en la temporada 2026.

Publicidad

Publicidad

En síntesis

Michael Clark dejará la presidencia de Azul Azul a finales de abril por investigaciones bursátiles.

dejará la presidencia de a finales de abril por investigaciones bursátiles. El abogado José Ramón Correa asumirá el liderazgo de la concesionaria en reemplazo de Clark.

asumirá el liderazgo de la concesionaria en reemplazo de Clark. La Comisión del Mercado Financiero (CMF) mantiene una investigación vigente sobre los movimientos del dirigente.

ver también Paqui Meneghini se juega todo: la formación de la U con novedades para salir de la crisis

La tabla de posiciones de la Liga de Primera