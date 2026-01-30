“Dime con quién andas”: ex director de Azul Azul reflota vieja polémica del nuevo dueño de la U

Universidad de Chile tiene la misión de abrir la Liga de Primera 2026, porque este viernes recibe a Audax Italiano en el estadio Nacional por la fecha inaugural del torneo.

La U es uno de los equipos que mejor se reforzó para la temporada, ya que trajo a Lucas Romero, Octavio Rivero, Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero y Marcelo Morales, por lo que es uno de los fuertes candidatos al título.

El equipo que dirige Francisco Meneghini está realizando una buena gestión deportiva, no obstante, los líos dirigenciales no se detienen, con Michael Clark totalmente desaparecido tras el escándalo de Sartor con la CMF.

Cuestionan a José Ramón Correa, nuevo dueño de la U

Azul Azul hizo noticia en las últimas semanas por un cambio de dueños. La familia Schapira, encabezada por Daniel y su hijo Eduardo, decidieron vender sus acciones de la concesionaria y salir del negocio del cuadro laico.

El paquete fue adquirido por la mano derecha de Clark, el abogado y director de la sociedad anónima, José Ramón Correa, situación que sigue siendo cuestionada.

El ex director de Azul Azul José Joaquín Laso, recordó en su cuenta de X un viejo lío de Correa, quien apareció en los chats de Luis Hermosilla para la llegada de Ángela Vivanco a la Corte Suprema.

“Dime con quién andas…”, publicó Laso en la red social, acompañado de un pantallazo de una conversación donde aparece el nombre de José Ramón Correa.

Los líos empresariales y dirigenciales de la U están lejos de acabarse y toman fuerza justo el día en que debuta en la Liga de Primera.

