Pese a que el último partido ante Coquimbo Unido se disputó en el ya lejano 2 de diciembre del 2025, este compromiso sigue siendo un verdadero dolor de cabeza para Universidad de Chile, sobre todo pensando en su debut de esta tarde en la Liga de Primera 2026.

Esto lo decimos porque el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) ofició a Azul Azil luego de recibir reclamos de hinchas abonados, quienes no podrán ingresar al Estadio Nacional hoy desde las 20:00 horas ante Audax Italiano.

El motivo es por el castigo impuesto por los incidentes ocurridos ante los Piratas en el Estadio Santa Laura en diciembre pasado. Hablamos de 3.327 hinchas azules que estuvieron en la galería norte del recinto y que quedaron con prohibición de asistir esta tarde. De esa cifra, unos 1700 son abonados.

Sernac oficia a Universidad de Chile por castigo a abonados

El Sernac detalló en su sitio web que “la acción surge tras recibir reclamos de abonados que habrían sido impedidos de ingresar a un partido, luego de una sanción aplicada por la ANFP”.

“El oficio busca recabar antecedentes para conocer cómo se determinó a las personas afectadas y si existió información oportuna a los consumidores”, agregaron.

El último duelo de Universidad de Chile ante Coquimbo Unido sigue siendo un dolor de cabeza para los azules.

En ese sentido, también aseguraron que “el Servicio solicitó contratos, resoluciones, mecanismos de notificación y eventuales compensaciones, en caso de servicios no prestados. El SERNAC evaluará eventuales incumplimientos a la Ley del Consumidor, reservándose todas las acciones legales que correspondan”.

Para cerrar, y otorgando un plazo de diez días hábiles a Azul Azul para responder, el Sernac avisó que “en caso de detectarse infracciones, se reserva el ejercicio de todas las acciones que le otorga la ley. Esto incluye acciones judiciales y procedimientos colectivos”.