No ha empezado la competencia nacional y ya asoman las primeras trifulcas. Al menos, así queda claro al revisar el último mensaje de la barra de la Universidad de Chile, Los de Abajo, tras el castigo impuesto desde el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

¿De qué castigo estamos hablando? El lunes, Universidad de Chile anunció que había sido castigada por la ANFP, debido a los desmanes acaecidos en el duelo ante Coquimbo Unido por la Liga de Primera 2025, impidiendo la entrada de 3.327 espectadores identificados para el duelo ante Audax Italiano por la primera fecha del torneo por comenzar.

Esto hizo sacar chispas entre la afición azul. Resulta que, tal como esgrimieron Los de Abajo en su cuenta de Instagram, durante las semanas posteriores al duelo con Coquimbo Unido ya se había aplicado un castigo por los desmanes.

Apuntan directamente a Azul Azul y a la ANFP

Los de Abajo sacaron la voz. Además de asegurar que ya se había aplicado el derecho de admisión a algunos hinchas tras los incidentes, la barra oficial de la Universidad de Chile alega que fue sancionada toda la galería norte del Estadio Santa Laura que asistió a ese encuentro, sin importar si habían participado de los hechos.

Es por esto que los hinchas apuntan directamente a una confabulación entre Azul Azul y la ANFP, debido a que estas medidas han sido, además, acompañadas desde el club con una subida en el precio de las entradas y de los abonos para este 2026.

“La forma en que lo han hecho (dar a conocer la sanción), a unos pocos días después de habernos vendido sus famosos ‘abonos’, los más caros de Chile, dejan entrever que Azul Azul y la ANFP se lo tenían guardado, esperando a última hora para hacer imposible cualquier forma de reacción de parte nuestra. La misma complicidad que han tenido los últimos años para dejar a miles de nuestros camaradas con derecho de admisión, ahora la tienen para sancionar incluso niños que nada han hecho”, reclamaron Los de Abajo en su cuenta oficial de Instagram.

“El viernes no habrá fiesta ni algarabía, ya que Azul Azul no se pone los pantalones por sus hinchas y permite estas medidas de última hora. Ustedes sólo están de paso y si no saben defender a sus hinchas, después no digan que no la vieron venir. Porque cuando Los de Abajo se mueven…”, dejaron como mensaje, por lo que se espera que el duelo ante Audax Italiano pueda tener polémica de por medio.

¿Qué hicieron Los de Abajo para revertir la medida impuesta?

Desde la barra oficial de la Universidad de Chile aseguraron que se presentó un recurso de protección para frenar las medidas impuestas. Pese a ello, los tiempos de resolución parecen hacer difícil su llegada a puerto.

