Ad portas del debut, Universidad de Chile intenta poner todas sus energías en olvidar la debacle sufrida en el primer gran partido del año, el amistoso ante Universitario de Deportes en Lima. Sólo Audax Italiano está en la cabeza de los dirigidos por Francisco Meneghini.

Para hacer frente al tremendo desafío que significa un tercer año de lucha en los primeros puestos, la Universidad de Chile cuenta con un plantel de experiencia, considerando la llegada de dos delanteros con roce internacional.

Sin embargo, la salida de Matías Sepúlveda puede generar un vacío insoslayable. Es por ello que desde hace un tiempo empezó a sonar, cada vez con más fuerza, Marcelo Morales, el ex jugador de la U que actualmente milita en el New York RedBull.

Marcelo Díaz se refiere a la posible llegada de Marcelo Morales

El que salió a enfrentar los micrófonos en la previa del debut de la Universidad de Chile fue Marcelo Díaz. Carepato se refirió a lo que viene por delante para el Romántico Viajero y aprovechó de referirse al posible regreso de Marcelo Morales.

“Lo de Marcelo no sé si está cerrado, pero ya ahí depende de cada jugador. Yo, por lo menos, siempre lo que les recomiendo es que cuando salen al extranjero, no vuelvan para acá“, partió diciendo Carepato.

“Si quieren seguir creciendo, tienen que hacerlo afuera. Acá, ya alcanzaron su tope y por algo fueron vendidos. Otro club está pagando sueldos más altos que los que se pueden pagar acá”, añadió, para finalmente dar su veredicto.

“En mi carrera, yo tuve la opción de volver antes y no lo hice. Hoy, hay que preguntarle a los jóvenes por qué regresan tan pronto, porque a mí, por lo menos, no me gusta“, sentenció.

¿Llegará Marcelo Morales realmente a la U?

Sólo faltarían detalles para que Marcelo Morales sea nuevamente azul. El jugador ya tiene en la cabeza a la U y, de hecho, subió a redes sociales una imagen presenciando el encuentro amistoso del Romántico Viajero ante Universitario, junto a corazones azules y rojos y una mano haciendo el tradicional gesto de los hinchas.

