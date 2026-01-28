En horas de la noche de este martes, Marcelo Morales finalmente pudo aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Santiago, tras una larga odisea desde Nueva York, con el propósito de firmar su vuelta a Universidad de Chile después de sólo un año.

Sin agarrar confianza en su paso por New York Red Bulls, y fuera de los planes del club para la temporada 2026 de la MLS, regresa al club de sus amores en calidad de préstamo por un año, con la opción de recomprar su pase. Insólito, pero real.

A su salida del terminal aéreo, Morales entregó breves declaraciones, pues en la presente jornada se realizará los exámenes médicos de rigor, que en caso de aprobarlos, le permitirán firmar contrato por toda esta campaña con la U.

ver también Viajando como puede: la travesía de Marcelo Morales para concretar su regreso a la U

La ambición de Marcelo Morales en su vuelta a la U

“Estoy feliz de volver al club que me vio crecer, ahora faltan afinar los últimos detalles y los exámenes”, expresó el “Shelo” a la prensa presente en el Aeropuerto, además de algunos hinchas que fueron a darle la bienvenida.

Sobre los objetivos que espera concretar en este año que estará de vuelta en el club, Marcelo Morales fue categórico. “Espero salir campeón, es a lo que la U aspira todos los años, venimos a eso”, señaló antes de salir rumbo a su hogar tras el largo viaje.

Los pobres números del chileno en Estados Unidos

New York Red Bulls pagó por su incorporación en el 2025 casi US$500 mil dólares y le firmó contrato hasta diciembre del 2027, con la opción de extender por todo 2028. Sin embargo, el lateral izquierdo estuvo muy lejos de ser refuerzo.

Publicidad

Publicidad

De hecho, jugó más partidos por el equipo Sub 21 que por el plantel principal. En total sumó apenas 890 minutos en 13 juegos, donde aportó con un gol y dos asistencias, además de recibir tres tarjetas amarillas.

Marcelo Morales en sus pocos partidos con New York Red Bulls (Getty Images)

¿Cuándo juegan los azules?

Universidad de Chile será la encargada de abrir los fuegos de la Liga de Primera 2026, cuando este viernes 30 de enero reciban en el Estadio Nacional al Audax Italiano, a contar de las 20:00 horas.

Publicidad