La U de Chile define los últimos detalles para repatriar a Marcelo Morales, quien se sumará al cuadro azul como alternativa en la banda izquierda. Una zona donde el plantel adiestrado por Francisco Meneghini sufrió dos bajas: Matías Sepúlveda emigró rumbo a Lanús de Argentina.

Y Antonio Díaz pasó a préstamo a la Universidad de Concepción. Por eso mismo, el argentino Felipe Salomoni precisaba de alguna competencia por el puesto. Ese rol llegará a cumplir el Chelo Morales. “No está confirmada la contratación, está todo muy avanzado”, aseguró Paqui en una visita al panel de Todos Somos Técnicos.

“Queremos que se sume, ya hablé con él. Principalmente porque es un jugador que ya demostró que puede jugar en la U. Eso no es poco. Quizá otro perfil de fichaje hay un signo de interrogación por cómo se adaptará. En el caso de Marcelo ya demostró, más allá de que quiere mucho al equipo”, expuso el DT, quien llegó al Centro Deportivo Azul tras haber terminado en el 3° lugar con O’Higgins.

Marcelo Morales quiere volver a la selección chilena en la U. (Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Por cierto, Paqui de inmediato le puso un desafío al lateral izquierdo del New York Red Bull de Estados Unidos. “El fútbol está muy avanzado, se cuidan mucho todos los detalles y el físico, la herramienta de trabajo, es importante que esté bien. Todavía no llegó”, dijo Meneghini, siempre en el programa estrella de TNT Sports Chile.

“Cuando llegue estará el preparador físico hinchándole un poquito como lo hace con todos, pero la verdad es que tenemos un plantel muy profesional y serio. Para mí el plantel, lo digo siempre, está abierto hasta que cierre el mercado. Si se concreta lo de Marcelo, que queremos que se concrete, confío mucho en el plantel”, manifestó el ex DT de Audax Italiano, Everton y Unión La Calera.

Si se cae lo del Chelo Morales, no le parece un gran inconveniente. “Estoy conforme con el mercado en todas las posiciones, pero el mercado a veces es distinto a lo que uno imagina. A veces son situaciones impensadas de acá a tres semanas, pero si nos tenemos que quedar así estamos muy bien”, expuso Meneghini.

Paqui le da la bienvenida a Marcelo Morales a U de Chile

Marcelo Morales tiene las puertas de la U de Chile abiertas para volver, algo que Paqui Meneghini también hizo con un trío de delanteros: Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero, además del paraguayo Lucas Romero. Todos refuerzos de este mercado de pases.

Pero también hubo salidas, sobre todo en ataque: Nicolás Guerra rumbo a Instituto de Córdoba en Argentina. Rodrigo Contreras pasó a Millonarios de Colombia. Leandro Fernández firmó en Argentinos Juniors mientras que Lucas di Yorio fue traspasado al Santos Laguna de México.

“Cuando se concretó mi llegada Lucas ya no estaba con el equipo. Lo conozco muy bien de mi paso con Everton, un jugador que ataca muy bien los espacios a las defensas adelantadas. Cuando llegué estaba en otro equipo. Además fichamos tres jugadores importantes”, cerró Paqui Meneghini.

Por lo pronto, Universidad de Chile afina detalles para el debut en la Liga de Primera, pactado para este viernes 30 de diciembre a las 20 horas en el Estadio Nacional en la fecha 1 de la Liga de Primera.