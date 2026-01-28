Colo Colo oficializó la salida de Esteban Pavez y este será nuevo jugador de Alianza Lima. Con esto, en Macul inician la búsqueda de otro volante para suplir el adiós de su capitán.

Los Albos enfrentan un duro 2026, en el cual no disputarán ninguna competición internacional. Esto no solo afecta lo deportivo, sino que también en lo económico. Por esta razón, la salida de Pavez alivia la planilla del plantel, pero deja un problema sobre su reemplazante.

Los candidatos a reemplazar a Pavez

Colo Colo ahora tiene que volver al mercado e ir por un nuevo jugador para completar la zona de volantes. Si bien Esteban Pavez no gozaba de titularidad desde la llegada de Fernando Ortiz, era un elemento importante dentro del plantel.

Como es sabido, los Albos no cuentan con muchos recursos. De acuerdo a lo que informó Radio Cooperativa, tendrán que buscar en el medio local al reemplazante de Pavez. Es así como el listado se reduce bastante de acuerdo a lo que pueden traer. Pese a que todavía tienen un cupo de extranjero, idealmente el volante debe ser chileno.

Rápidamente uno de los nombres que surge como candidato es Sebastián Galani. El capitán de Coquimbo Unido es figura en los Piratas y sabe lo que es jugar en un grande, con pasado en Universidad de Chile y Universidad Católica. Sin embargo, es complejo que su club lo deje salir.

En Everton hay otros dos jugadores que llaman la atención, uno es un viejo conocido: Benjamín Berríos. Surgido en Macul, el contención ha ganado regularidad y experiencia en Viña del Mar. El mismo Pavez se dio la vuelta larga antes de triunfar en Colo Colo. Álvaro Madrid es otro nombre interesante.

Claudio Sepúlveda lleva varias temporadas con un nivel regular en Huachipato, siendo el capitán del club. Formado en Universidad Católica, a los 33 años cuenta con la trayectoria suficiente para asumir un desafío como los Albos. Por último, Marco Collao también viene de una buena temporada en Audax Italiano.

Ahora la pelota la tiene Colo Colo y Fernando Ortiz para decidir quién será el nuevo reemplazo de Esteban Pavez. Los Albos necesitan realizar una buena campaña para dejar atrás el amargo 2025.