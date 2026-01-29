Muchas cosas se dijeron sobre Paulo Díaz, pero lo cierto es que se mantuvo en River Plate y este miércoles fue suplente en la victoria del Millonario sobre Gimnasia en la segunda fecha del Torneo de Apertura.

Más tarde, Marcelo Gallardo se refirió a la situación del jugador. En la previa, el chileno fue pifiado por los hinchas cuando su nombre se escuchó en el Monumental. Muchos lo daban fuera del club.

Sin embargo, el DT fue muy claro. “Encontramos que las ofertas que llegaron no eran suficientes para dejarlo salir, porque lo consideramos un jugador de jerarquía“, confesó.

“Vimos la respuesta de la pretemporada, que la hizo muy bien, a consciencia, muy profesional. Viendo también el tiempo, que estamos casi al límite del mercado, dijimos ‘si te quedas, te voy a tener en cuenta‘”, sumó.

Paulo Díaz recibe una nueva oportunidad y se queda en River: lo confirmó Marcelo Gallardo | Getty Images

ver también Papá de Paulo Díaz confía que volverá a jugar en River para ser histórico: “Faltaba un remezón”

Paulo Díaz se queda en River Plate tras meses de rumores

Quedó claro que Paulo Díaz tendrá que luchar por recuperar su lugar en River Plate. “Le dije que le toca arrancar desde atrás, él con gusto aceptó y fuimos para adelante. Es un jugador más dentro de nuestro plantel, un jugador importante más”, dijo Marcelo Gallardo.

Publicidad

Publicidad

También deberá pelear por volver a ganarse la consideración de la hinchada. Y es que en los minutos previos al duelo contra Gimnasia, los fanáticos del Millonario se hicieron sentir en contra del jugador y lo pifiaron cuando fue nombrado por altavoz entre los suplentes del equipo.