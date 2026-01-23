Paulo Díaz está en una situación complicada en River Plate, debido a que Marcelo Gallardo lo tiene en la lista negra desde el año pasado y en los primeros amistosos del año no fue considerado ni para la banca.

Sin embargo, en las últimas horas el cuadro Millonario liberó los números de los futbolistas para esta temporada y el defensor chileno aparece con su tradicional 17 en el plantel.

Una señal que indica que no está cortado totalmente por el Muñeco Gallardo. Ahora solamente le resta doblarle la mano en las prácticas y demostrar su nivel, para tener una oportunidad de volver a jugar.

Ítalo Díaz confía en un segundo aire de Paulo Díaz en River

Ítalo Díaz, padre del zaguero, habló con Redgol para señalar que lo pone contento que se haya oficializado su continuidad en River Plate.

Paulo Díaz el 2025 en River Plate

“Lo que pasa es que en Argentina todos se creen los dueños de la verdad. Yo contento por Paulo, porque ha hecho bien las cosas, a lo mejor hay algo que tiene que corregir, pero estoy feliz que siga en River“, manifestó.

De hecho indica que “olvidarse de jugar al futbolista no le pasa” y sostiene que quizás lo ocurrido en los últimos meses le hará bien. “Faltaba algo, un remezón a lo mejor, pues lleva casi 7 años en la institución”.

Además manifestó que es posible que pase de estar cortado a ser un futbolista histórico para la Banda Sangre, pues puede pasar a Enzo Francescoli como el extranjero con más partidos en el club.

“Si llega a cumplir una cantidad de partidos va a ser histórico en River, porque creo que está a 15 partidos de ser el máximo jugador extranjero con más partidos en la historia. Ahora le toca pelearla”, manifestó el papá chocho.

Lo cierto es que está un poco más lejos: Díaz lleva 214 partidos con la camiseta de River, por lo que está a 23 encuentros de Enzo Francescoli, que jugó 237 con el Millo. Sí está top 5, al alcanzar al uruguayo Nicolás De la Cruz y aún están por delante suyo Wergifker (218) y Celso Ayala (222), además del Príncipe.