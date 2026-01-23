Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
River

Papá de Paulo Díaz confía que volverá a jugar en River para ser histórico: “Faltaba un remezón”

River confirmó la continuidad de Paulo Díaz en el plantel y ahora el zaguero chileno sueña con romper un récord de Francescoli.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Paulo Díaz lleva 214 partidos con la camiseta de River y quiere pillar a Francescoli
© RiverPaulo Díaz lleva 214 partidos con la camiseta de River y quiere pillar a Francescoli

Paulo Díaz está en una situación complicada en River Plate, debido a que Marcelo Gallardo lo tiene en la lista negra desde el año pasado y en los primeros amistosos del año no fue considerado ni para la banca.

Sin embargo, en las últimas horas el cuadro Millonario liberó los números de los futbolistas para esta temporada y el defensor chileno aparece con su tradicional 17 en el plantel.

Una señal que indica que no está cortado totalmente por el Muñeco Gallardo. Ahora solamente le resta doblarle la mano en las prácticas y demostrar su nivel, para tener una oportunidad de volver a jugar.

Ítalo Díaz confía en un segundo aire de Paulo Díaz en River

Ítalo Díaz, padre del zaguero, habló con Redgol para señalar que lo pone contento que se haya oficializado su continuidad en River Plate.

Paulo Díaz el 2025 en River Plate

Paulo Díaz el 2025 en River Plate

“Lo que pasa es que en Argentina todos se creen los dueños de la verdad. Yo contento por Paulo, porque ha hecho bien las cosas, a lo mejor hay algo que tiene que corregir, pero estoy feliz que siga en River“, manifestó.

Publicidad

De hecho indica que “olvidarse de jugar al futbolista no le pasa” y sostiene que quizás lo ocurrido en los últimos meses le hará bien. “Faltaba algo, un remezón a lo mejor, pues lleva casi 7 años en la institución”.

Además manifestó que es posible que pase de estar cortado a ser un futbolista histórico para la Banda Sangre, pues puede pasar a Enzo Francescoli como el extranjero con más partidos en el club.

¡No se mueve! El gesto de River Plate que abre la puerta a la continuidad de Paulo Díaz

ver también

¡No se mueve! El gesto de River Plate que abre la puerta a la continuidad de Paulo Díaz

“Si llega a cumplir una cantidad de partidos va a ser histórico en River, porque creo que está a 15 partidos de ser el máximo jugador extranjero con más partidos en la historia. Ahora le toca pelearla”, manifestó el papá chocho.

Publicidad

Lo cierto es que está un poco más lejos: Díaz lleva 214 partidos con la camiseta de River, por lo que está a 23 encuentros de Enzo Francescoli, que jugó 237 con el Millo. Sí está top 5, al alcanzar al uruguayo Nicolás De la Cruz y aún están por delante suyo Wergifker (218) y Celso Ayala (222), además del Príncipe.

Lee también
¿Sigue? El gesto de River Plate que le da un giro a Paulo Díaz
Internacional

¿Sigue? El gesto de River Plate que le da un giro a Paulo Díaz

¿Seis meses sin jugar? El nuevo drama que enfrenta Paulo Díaz
Mercado de fichajes 2026

¿Seis meses sin jugar? El nuevo drama que enfrenta Paulo Díaz

¿A Chile? El precio que le puso River a Paulo Díaz para que se vaya
Internacional

¿A Chile? El precio que le puso River a Paulo Díaz para que se vaya

Ni Palestino, ni Colo Colo: apetecido crack de Limache ficha en nuevo club
Mercado de fichajes 2026

Ni Palestino, ni Colo Colo: apetecido crack de Limache ficha en nuevo club

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo