Fue multicampeón en River Plate y ahora Gallardo lo borró: El nuevo drama de Paulo Díaz

River Plate enfrenta un año 2026 donde el principal objetivo será la disputa de la Copa Sudamericana. El elenco millonario no entró a la Libertadores y ahora debe apuntar al segundo torneo más importante del continente.

El tema es que esto además provocó una limpieza importante de referentes en el cuadro millonario. Marcelo Gallardo pasó la guillotina y sacó a jugadores como Milton Casco, Miguel Borja y Enzo Pérez. Pero todavía queda un estandarte en la defensa y es el chileno Paulo Díaz.

El seleccionado nacional fue fundamental en su llegada a River. Desde 2019 sumado siete títulos con el cuadro trasandino. Por lo que hasta llegó a ser referente capitán en el once estelar de Gallardo.

Sin embargo, su 2025 fue para el olvido y varios errores en momentos importantes -como en cuartos de final ante Palmeiras y el Superclásico ante Boca Juniors- le pasaron la cuenta. Por lo que ahora está en la lista de transferibles.

El nuevo drama de Paulo Díaz en River Plate

Tema que ha sido alertado por TyC Sports donde indicaron que el chileno no figura ni en las tiras cómicas de Marcelo Gallardo. “No lo convocó para ninguno de los amistosos de pretemporada y volvió a dejar una señal clara de que no está en sus planes. Mientras tanto, el defensor chileno busca una salida, aunque su futuro todavía permanece abierto”, complementaron.

Díaz no jugó ante Millonarios ni frente a Peñarol, y no hay ofertas en el horizonte por el ex Palestino y Colo Colo. Lo que podría acrecentar la crisis del chileno.

“Se sigue entrenando, pero sin chances reales de volver a competir ni un destino definido en el horizonte”, complementaron desde la señal deportiva.

¿Cuánto cobra Paulo Díaz?

Según indican desde Argentina, Paulo Díaz recibe un salario de 250 mil dólares mensuales. Cifra que al ser consultada por los clubes chilenos, significó la caída de varias negociaciones. Incluso se especuló que la UC intentó su fichaje pero el alto sueldo derrumbó todo.

Por lo que esto sería la gran complicación que enfrenta el chileno, para encontrar nuevo club en mercados como Brasil y México. A tal punto que si no llegan ofertas, pasará a estar congelado en River al menos hasta mitad de año. Lo que ya sería cuando se reabra el mercado de fichajes.