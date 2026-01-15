La trayectoria de Paulo Díazen River Plate tuvo un giro radical en los últimos meses. La única certeza por ahora, es que Marcelo Gallardo no lo quiere e incluso, le pusieron precio a su salida.

El defensor formado en Palestino era uno de los capitanes de los Millonarios y de los jugadores queridos por los hinchas, pero los malos resultados del equipo terminaron afectando a su rendimiento. Ahora el técnico no lo considera en sus planes.

El precio de Paulo Díaz

Paulo Díaz arribó en 2019 a River Plate y si bien le costó en un principio, terminó ganándose la camiseta y siendo un fijo, tanto para Marcelo Gallardo como para Martín Demichelis en su momento. Parecía que el chileno se quedaría a vivir en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Bien dicen que las segundas partes nunca son buenas y es lo que está comprobando a la fuerza el Muñeco. Desde su regreso a la Banda Sangre durante el 2024, los resultados solo han ido empeorando. Ni siquiera lograron la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Marcelo Gallardo decidió hacer profundos cambios en el plantel y uno de ellos, es la salida de Paulo Díaz. El problema es que el chileno tiene contrato hasta 2027 y un generoso salario que pocos clubes podrían pagar. El defensa tampoco está dispuesto a rescindir teniendo un vínculo vigente.

Ante esta situación, desde River Plate le pusieron precio a Díaz. De acuerdo a TyC Sports, los Millonarios lo venderán al club que ponga 3 millones de dólares sobre la mesa. A los 31 años, al defensa todavía le queda mucha bencina en el estanque.

Paulo Díaz lleva 214 partidos y 13 goles en River Plate. Imagen: Getty

En el pasado, Paulo Díaz jugó en Al Ahli de Arabia Saudita antes de llegar a River. Ahora, no estaría dispuesto a regresar a Asia. Las grandes opciones para salir son Brasil, México o Estados Unidos. En el pasado Inter Miami tuvo interés en él, pero las negociaciones no prosperaron. Incluso, podría quedarse en el club, pero no jugar e ir a la tribuna cada fin de semana. Complicada situación.