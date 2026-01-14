“Vamos Todos. Juntos Hagamos Historia”,es el lema del partido que tendrá Universidad de Chile femenino vs. River Plate, en el Estadio Nacional, que no será solo testigo de un partido: será el epicentro de una jornada que puede hacer historia del fútbol chileno.

La invitación tiene como objetivo llenar el coloso de Ñuñoa y romper el récord de asistencia en el fútbol femenino, superando los 19.966 hinchas que marcaron un hito en 2023. Desafío no menor, con un duelo internacional de alto impacto, para una noche épica que tendrán los azules.

U. de Chile vs. River Plate: Día, horario y dónde ver

Universidad de Chile vs. River Plate, se verán las caras el próximo viernes 31 de enero, desde las 19:00 horas en el Estadio Nacional, en el marco de un amistoso femenino.

Las entradas se pueden adquirir a través de Punto Ticket y el mensaje es contundente: estar presente es la única forma de ser parte de la historia.

El 2025 aparece como un año clave. Con la Ley N° 21.436 de profesionalización ya consolidada en lo legal, el siguiente paso es contundente y simbólico: que ese avance se refleje en la cancha y en las tribunas, con un Estadio Nacional repleto respaldando al fútbol femenino.

El récord que busca romper la U en Ñuñoa

Tal como ya ocurre en ligas de España e Inglaterra, donde repletar las tribunas se transformó en una señal de identidad y orgullo, Chile se plantea un reto mayor y quiere hacer historia.

Bajo el lema“Vamos Todos. Juntos Hagamos Historia”, la iniciativa pone al fútbol femenino en el centro de la escena, apuntando mucho más allá del resultado. El verdadero objetivo es mostrar unidad, respaldo y compromiso colectivo para empujar un nuevo capítulo del deporte nacional.

“Batir este récord no se trata solo de llenar las tribunas, sino de demostrar, una vez más, que cuando el deporte se planifica bien, se cuida el espectáculo y se piensa en las personas, la respuesta del público está”, señala Javiera Javiera Moreno, presidenta de ANJUFF.