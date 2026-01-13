Universidad de Chile ya piensa en grande para la temporada 2026. Los azules tendrán un calendario exigente, con cuatro frentes por delante: Liga de Primera, Copa Chile, Copa de la Liga y Copa CONMEBOL Sudamericana.

En el CDA no quieren llegar a medias y apuntan a comenzar el año con ritmo competitivo, tanto en el torneo nacional como en el partido único por la Sudamericana.

U. de Chile vs. Racing Club: Día, horario y dónde ver EN VIVO

Universidad de Chile enfrentará a Racing Club de Avellaneda. El partido contra La Academia ya está agendado y se jugará el domingo 18 de enero, a las 19:00 horas, en el Estadio Ester Roa de Concepción, con un aforo autorizado de 24 mil espectadores.

En cuanto a la transmisión, podrás ver el duelo de los azules de manera ONLINE, a través de Disney+ Premium, para usuarios previamente suscritos al servicio de streaming.

Así, la U apuesta por un amistoso de alto nivel en el sur del país, con estadio lleno y la posibilidad de que los hinchas azules de regiones vean al equipo frente a uno de los grandes de Sudamérica.

ver también Instituto de Córdoba se interesa en Nicolás Guerra tras su salida de la U. de Chile

¿Cuándo juega U. de Chile en Copa Sudamericana?

La llave se definirá en un solo encuentro; si bien CONMEBOL aún no ha oficializado la programación, ya existe una ventana tentativa para su disputa.El compromiso debería jugarse entre el 3 y el 5 de marzo, fecha que será confirmada en las próximas semanas.

Publicidad

Publicidad

El vencedor de este duelo tendrá poco margen de descanso, ya que la fase de grupos de la Copa Sudamericana comenzará el 7 de abril y se extenderá, aproximadamente, el 28 de mayo.