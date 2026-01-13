Nadie en el país sabía del interés que tenía la U de Chile por el fichaje de Lucas Romero hasta que este representante sacó la voz en Paraguay. Lo hizo a fines de noviembre, aunque la negociación tardó en cerrarse más de lo que hubiese imaginado Regis Marques.

Este poderoso agente llevó a cabo las tratativas para que el seleccionado paraguayo de 23 años se incorporase al Romántico Viajero. “Es un jugador muy serio, tiene todo para triunfar en el fútbol”, contó Marques en el programa Fútbol a lo Grande sobre el mediocampista que llegó a préstamo desde Recoleta FC.

Pero no sólo se refirió a eso. También habló de su trabajo como gerenciador en Tacuary, cuadro paraguayo donde fue inversionista. “El club tiene todo pago y en caja. En su momento me putearon mucho, pero hoy deben agradecerme. Nunca más voy a gerenciar un club en Paraguay”, cantó Marques.

Lucas Romero, refuerzo que llegó a U de Chile con el agente Regis Marques. (Foto: U de Chile).

Y lanzó la bombita sobre sus planes de adqurir un equipo en la primera división de nuestro país. “Ahora estoy en Chile viendo para comprar un club, me gustaría comprar La Serena”, soltó Marques, un agente de muchos lazos en el fútbol brasileño.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

“Mi amigo es el dueño actual y estamos negociando”, manifestó Marques sobre esta posibilidad de quedarse con Deportes La Serena. Quién sabe si se refiere a la empresa Soccer Invest SPA, ligada a Fernando Felicevich mediante Vibra Fútbol o al presidente de los Papayeros, Cristian Contador.

ver también Alcalde de La Serena da otro golpe a Felicevich: El club ya no tiene donde entrenar

Agente que trajo a Lucas Romero a U de Chile revela sus ganas de comprar Deportes La Serena

Regis Marques le tiene mucha fe a Lucas Romero en la U de Chile, donde buscará ganarse un lugar definitivo en la lista de Paraguay para el Mundial 2026. Ya está dentro de la consideración del DT argentino Gustavo Alfaro, quien lo hizo debutar ante México.

Mientras Romero se adapta al club y sus nuevos compañeros, Marques tuvo algunos días en Chile para analizar si es factible la compra de Deportes La Serena. Algo de lo que ya habló en un momento, pero con otro club que estaba en venta: O’Higgins de Rancagua.

Publicidad

Publicidad

De todas maneras, Marques nunca tomó el control del Capo de Provincia, que tampoco pertenece a la familia Abumohor. Ellos le vendieron la propiedad al Grupo Caliente, que consolidó cuatro nuevos propietarios del cuadro celeste. Entre ellos, el representante Christian Bragarnik y el empresario mexicano Jorge Hank, quien hace un tiempo debió explicar un lazo comercial con un hombre fuerte del Cártel de Sinaloa. El tiempo dirá si los Papayeros reciben a Marques. O no…