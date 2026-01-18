ver también Ante el toque de queda: la drástica decisión del plantel de U de Chile tras los incendios en Concepción

El refuerzo paraguayo de Universidad de Chile 2026, Lucas Romero, conversó en extenso con Walka TV, relatando cómo han sido sus primero días como nuevo jugador del Chuncho, al mando del también arribado hace poco, Francisco Meneghini.

Y Romero no lo esconde: está maravillado con ser parte de un plantel donde destacan tres de peso e historia internacional: Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, bicampeones de América con la selección chilena y de la Copa Sudamericana 2011 con la U.

“Tienen un peso increíble, he estado ahora con ellos y es una satisfacción enorme para mí. Estoy aprendiendo desde ya muchas cosas de ellos, principalmente de Charles en el mediocampo. Son jugadorazos”, dijo Romero.

Romero aprende viendo y escuchando a Charles Aránguiz

El mediocampista de 23 años agrega que “de Charles estoy aprendiendo mucho, viéndolo y escuchándolo. Me habla mucho, y recibir esas palabras es muy lindo. (…) Pero con todos mis compañeros me llevo bien y los estoy conociendo”.

Eso sí, hay uno que se llevó los mayores elogios: “hay muchos buenos jugadores, pero me sorprendió muchísimo Charles Aránguiz. Después los extremos son muy rápidos, también Altamirano. Los estoy conociendo de a poquito. Tienen un nivel altísimo”, sentenció Romero.

Cabe recordar que este domingo la U debía debutar y abrir el año con el amistoso de pretemporada ante Racing Club. Sin embargo el duelo fue suspendido por la grave emergencia que sufre Concepción con los voraces incendios.

Romero es uno de los tres refuerzos de la U hasta ahora junto a Eduardo Vargas y Octavio Rivero, a espera que se sentencia el arribo de Juan Martín Lucero.