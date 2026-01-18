Los terribles incendios que azotan al Biobío y el gran Concepción obligaron a las autoridades a suspender el partido amistoso entre U de Chile y Racing de Argentina. Este domingo por la mañana los clubes fueron notificados y no habrá fútbol en la zona.

Por eso, los argentinos rápidamente decidieron el regreso a su país ante las dificultades logísticas en tierra penquista, mientras en la U también tomaron medidas. Los azules llevaban horas concentrados en la ciudad, pero partirán de vuelta a la capital.

Eso sí, las zonas de acceso y salida de Concepción están colapsadas, mientras que otras derechamente cerradas. Además, recientemente se conoció el anuncio de que se implementará toque de queda tras el siniestro.

El cambio en el itinerario en U de Chile

Con miras al regreso a Santiago, en U de Chile hubo cambios en el itinerario para el viaje. Con algunas carreteras cerradas, más el toque de queda, el plantel no volverá en avión como estaba programado.

Según reportóla periodista Daniela Alegría en La Magia Azul, el plantel de U de Chile retornará a Santiago por tierra mediante la ruta Santa Juana, cambiando los planes iniciales.

Tal como reporta la fuente citada, el toque de queda en la región del BioBío cambió todo y así evitan problemas con el vuelo de regreso a la capital. Con ese panorama, durante las próximas horas debieran arribar a Santiago.

U de Chile sigue sin sumar un amistoso ante su público en la era Francisco Meneghini. Para ver acción deberán esperar hasta el otro fin de semana, cuando el sábado 24 de enero visiten a Universitario de Perú, en la Noche Crema (23:00 horas).