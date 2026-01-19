No hubo “hazaña”. En una auténtica definición de infarto, en los escritorios de la ANFP, la escuadra de Deportes Melipilla logró mantenerse en Segunda División Profesional, pese a sufrir una resta de 36 puntos, gracias a que San Antonio Unido descendió por decisión administrativa.

Tras un cierre de 2025 convulsionado, se esperaba que los “Potros” fueran parte este año de la reformada categoría, con tope de sueldos y planteles acotados; sin embargo, desde el Tribunal de Disciplina enterraron cualquier opción de jugar.

La Primera Sala del ente jurídico de la ANFP decidió hace instantes el descenso administrativo de Melipilla, lo que implica su salida definitiva del profesionalismo y el regreso al fútbol amateur para la temporada 2026. Aunque todavía no es definitivo.

¿Por qué el Tribunal de Disciplina castigó a Melipilla?

Según el dictamen de la entidad, todo deriva de la denuncia que realizó la Unidad de Control Financiero (UCF) de la ANFP en contra del club el 16 de diciembre del año pasado, producto del incumplimiento de las obligaciones mensuales en el mes de octubre.

Lo anterior, luego que Melipilla pagara las cotizaciones atrasadas de sus futbolistas el 14 de noviembre, es decir, un día después del plazo límite impuesto desde Quilín. Es la cuarta ocasión que el club cae en este tipo de irregularidades.

“Este retraso configura la infracción denunciada y, al tratarse del cuarto incumplimiento en la misma temporada, corresponde aplicar la sanción que se establece en el artículo 71: descenso automático“, indica el dictamen que se votó de forma unánime por los miembros de la Primera Sala del Tribunal.

¿Cuál es el siguiente paso?

Lo concreto es que este dictamen no es el final para Deportes Melipilla, pues según determina el órgano jurídico, tienen un plazo de cinco días para presentar su apelación a la Segunda Sala, quien será la que tome la decisión definitiva de si se va del profesionalismo, o se revierte el fallo.