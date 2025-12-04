La situación de Fernando Zampedri generó mucha preocupación en U. Católica. El delantero fue amonestado en el duelo contra Huachipato y alcanzó su décima tarjeta amarilla de la temporada, por lo que quedó suspendido para el partido final de la Liga de Primera contra Unión La Calera.

El Toro vio la amarilla en una jugada muy dudosa y desde la UC se manifestaron de inmediato en su defensa, considerando que sí o sí lo necesitan para el último partido. Esto tanto por la clasificación a Copa Libertadores como por su objetivo de ser hexagoleador del fútbol chileno.

“Iremos con todos los argumentos e imágenes al Tribunal de Disciplina para demostrar que no hubo ni siquiera una falta“, dijo Juan Tagle, presidente de Cruzados, solo minutos después de que terminara el partido contra Huachipato.

Y así fue. El Tribunal de Disciplina escuchó los argumentos de U. Católica y decidió no computar la décima tarjeta amarilla de Fernando Zampedri, habilitándolo para jugar el duelo contra La Calera este sábado.

Fernando Zampedri puede jugar el duelo entre U. Católica y U. La Calera | Photosport

Tribunal de Disciplina salva a Fernando Zampedri

La jugada que desató la polémica fue un cruce entre Fernando Zampedri y Maicol León, en donde el delantero de U. Católica sacó la peor parte.

Pese a que recibió un golpe primero, el árbitro Cristián Galaz amonestó al Toro, detallando después que la tarjeta fue por “conducta antideportiva”.

El Tribunal de Disciplina consideró que la interpretación del juez fue errónea y, por tanto, eliminó la tarjeta amarilla. De la misma forma, se descartó la suspensión de Fernando Zampedri, quien jugará el duelo entre U. Católica y U. La Calera este sábado 6 de diciembre para quedarse con el Chile 2.