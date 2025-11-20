El escritorio vuelve a golpear al fútbol chileno. Y, ahora, Deportes Melpilla es el que sufre, porque fue castigado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP y se decretó su descenso al fútbol amateur.

Resulta que la Segunda Sala revocó el fallo de la Primera Sala, dictado el 16 de septiembre pasado, en donde se rechazaba una denuncia de la Unidad de Control Financiero (UCF) contra los Potros por no restituir la garantía para el pago por subrogación a los jugadores.

El fallo dictó: “El club no solo no cumplió oportunamente con sus obligaciones laborales y previsionales, principal y básica obligación de todo club que dispute un torneo de fútbol profesional en Chile, sino que además la garantía constituida para ello conforme a las Bases, solo lo fue en términos formales, ya que su ejecución se vio frustrada, incurriendo en una segunda falta y, al ser requerido para reconstituir la garantía dentro del plazo contemplado en las bases, tampoco lo hizo, haciéndose acreedor a la sanción contemplada en ellas“.

Es por eso que “se hace lugar a la denuncia aplicando a Deportes Melipilla la sanción contemplada en el artículo 63 inciso 8º de las Bases, sancionándolo con la resta de tres puntos por cada semana de retardo en la restitución de la garantía a contar del día 26 de agosto de 2025, fecha en que vencía el plazo para ello, de acuerdo a lo que le requirió la UFC”.

Deportes Melipilla es sancionado y desciende al fútbol amateur

Es así como el castigo corresponde a la resta de 36 puntos, lo que deja a Deportes Melipilla con -18 unidades en la Segunda División. Es eso lo que le cuesta el descenso al fútbol amateur, siguiendo la suerte que tuvo San Antonio Unido, sancionado por graves incumplimientos financieros y reglamentarios.

Por ahora, desde Deportes Melipilla no se han manifestado por el castigo que los condena a perder la categoría.

