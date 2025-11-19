Luego de que este fin de semana se definan los dos equipos que jugarán la final de la Liga Femenina 2025, serán varias futbolistas que se sumarán a los entrenamientos de La Roja para enfrentar una nueva fecha doble de la Liga de Naciones.

Recordemos que la Selección Chilena está en segundo lugar del proceso clasificatorio al Mundial de Brasil 2027 con 4 puntos y aspira a mantenerse entre los primeros puestos y para lograrlo, deberá superar a Perú como visitante y luego enfrentar a Paraguay en Rancagua.

¿Cuándo juega Chile vs. Perú en la Liga de Naciones Femenina?

Chile vs. Perú se enfrentan el próximo viernes 28 de noviembre a las 18:00 horas de Chile , en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco, por el torneo clasificatorio al Mundial Femenino 2027.

Los partidos de La Roja Femenina irán en vivo por TV a través de DSports 7 y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl, Pluto TV, en la app MiCHV y en DGO.

Fixture de Chile Femenino en Liga de Naciones

Estos son los próximos partidos de La Roja Femenina:

Perú vs Chile – viernes 28 de noviembre , 18:00 horas, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.

, 18:00 horas, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco. Chile vs Paraguay – martes 2 de diciembre, 20:00 horas, en el Estadio El Teniente de Rancagua.

¿Cómo se juega la Liga de Naciones Femenina?

El formato del torneo será de todos contra todos en una sola ronda, con partidos fijados en sedes previamente establecidas y cada equipo participante disputará un total de ocho partidos, dividiendo sus presentaciones entre cuatro en condición de local y cuatro como visitante.

Al finalizar esta fase, las dos selecciones mejor ubicadas en la tabla avanzarán directamente al Mundial de 2027. Por su parte, los combinados que terminen en el tercer y cuarto lugar accederán al Torneo de Repesca Intercontinental, donde tendrán una segunda oportunidad para clasificar.

Las selecciones restantes quedarán fuera de la competencia y sin opciones de llegar a la cita mundialista.