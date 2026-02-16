Roberto Cereceda es de esos pocos futbolistas que supo jugar en Colo Colo, U. Católica y U. de Chile, pero hoy medita colgar los botines de forma definitiva.

El Eléctrico ha tenido una exitosa carrera, la cual dio sus primeros pasos en Audax Italiano. Estuvo en el tetracampeonato de los Albos, en el tricampeonato de los Azules y además, le dio con un penal la última Copa Chile a los Cruzados. Siempre en momentos importantes.

El llamado que no llegó a Cereceda

Los años pasan, el calendario no perdona a nadie y hoy Roberto Cereceda tiene 41 años. Su último club fue San Antonio Unido, de donde salió por problemas administrativos de estos. Desde entonces, ha estado meditando la idea del retiro, mientras ocupa su tiempo en sus negocios.

En los últimos días, el Eléctrico se hizo viral por viajar en bicicleta desde su complejo deportivo en Maipú hasta su domicilio en Padre Hurtado. Durante ese trayecto, su madre de 62 años lo iba cuidando desde un auto. “Soy entero mamón y mi mamá me deja en vergüenza”, contó a LUN.

Respecto al destino de su carrera, Cereceda ya tiene claro que es muy difícil que vuelva a una cancha. De hecho, aseguró que solo anhelaba la oferta de un viejo amor, aunque sabía que era muy complicado que se diera este deseo.

“Yo dije que voy a esperar al segundo semestre que viene. Pero la verdad era por si salía algo imposible, como volver al Audax, algo que me tocara el corazón, pero la realidad era muy lejana y yo ya lo tenía asumido que no iba a pasar. Así que me empecé a dedicar 100% a los negocios y ya no estoy para jugar. Pronto voy a anunciar mi adiós como corresponde”, explicó.

Roberto Cereceda debutó en Audax Italiano en el 2002 y se quedó ahí hasta 2007. Luego regresó entre 2021 y 2023. De esta manera, en las próximas semanas el Eléctrico podría hacer el anuncio oficial de su retiro definitivo del fútbol profesional.