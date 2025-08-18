Roberto Cereceda realizó una grave y durísima denuncia, con nombre y apellido, esto en medio de la fallida administración de San Antonio Unido, club de la Segunda División Profesional que fue declarado en quiebra.

El Eléctrico venía denunciando situaciones insostenibles en el SAU hace varias semanas, por no decir meses. Ya desvinculado del club de San Antonio, el futbolista de 40 años sacó la artillería pesada.

A través de sus redes sociales, el ex Colo Colo, Universidad Católica y Universidad de Chile disparó directamente contra Valentín Benet, dirigente de San Antonio Unido.

Cereceda acusa que el SAU tiene literalmente botados a sus jugadores y hay muchos que ni siquiera tienen plata para el día a día.

ver también Cereceda cuenta la “cama” que le hicieron a Barticciotto en Colo Colo: “La barra se quiso meter”

Plantel del SAU no tiene ni para pagar la luz

“Hola, soy Roberto Cereceda en modo Cosculluela. Y en esta oportunidad, le quiero comentar que vi a mis compañeros de San Antonio en una situación muy lamentable”, sostuvo el jugador a través de TikTok.

“Poco hombre: da la cara”: feroz denuncia y acusación de Roberto Cereceda tras su salida del SAU.

Publicidad

Publicidad

“No están entrenando en la Liga Aeropuerto, porque los dueños ya no pagaron las canchas. Están entrenando en diferentes lugares y dejando la ropa a un costado de donde están entrenando, literal”, agregó.

Complementó que “lo más lamentable es que el señor Valentín Benet, el modelo, ni siquiera le contesta a sus compatriotas argentinos que trajo. Es el dueño de San Antonio, no les paga el departamento ni los gastos comunes“.

ver también Roberto Cereceda recuerda su ‘peladilla’ en plena práctica de la Roja: “Me agarraron y yo con cero preocupación”

“Les están cortando la luz a estos compañeros, no les responde. Y él, en España, subiendo fotos, historias de vacaciones. Eso no se hace, amigo. Eres un poco hombre: anda y da la cara. Responde“, sentenció Cereceda.

Publicidad