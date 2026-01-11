Es tendencia:
Supercopa de España

Minuto a minuto: Barcelona y Real Madrid juegan la final de la Supercopa

El cuadro merengue y el elenco culé se enfrentan en las áridas tierras de Arabia Saudita para determinar al campeón de la Supercopa.

Por Jose Arias

Real Madrid y Barcelona juegan la final de la Supercopa.
© Getty ImagesReal Madrid y Barcelona juegan la final de la Supercopa.

Tremendo partido el que nos espera esta tarde de domingo en pleno enero. El Real Madrid y el Barcelona se verán las caras en la final de la Supercopa española, tras triunfos ante el Atlético Madrid y el Athletic respectivamente.

Desde hace un tiempo, hubo cambio peninsular en la disputa de este mediático trofeo. Pasó desde la Ibérica a la Arábiga, disputándose el torneo en las áridas tierras saudíes. Es por eso que culés y merengues estarán frente a frente en el Estadio Rey Abdullah, de Yeda, a orillas del Mar Rojo.

Sin dudas, las expectativas de este encuentro son grandísimas. Era de esperar una final entre los dos equipos más grandes de España. No por nada se juega en Medio Oriente, epicentro del fútbol actual, con las fastuosas y tecnológicas comodidades del dinero petrolero. Un partido que será visto por millones.

Un duelo de estrellas en Arabia Saudita | Getty Images

¿Cómo salieron en sus últimos cinco encuentros?

26/10/2025: Real Madrid 2-1 Barcelona por La Liga

11/5/2025: Barcelona 4-3 Real Madrid por La Liga

26/4/2025: Barcelona 3-2 Real Madrid por la final de la Copa del Rey

12/1/2025: Real Madrid 2-5 Barcelona por la final de la Supercopa

26/10/2024: Real Madrid 0-4 Barcelona por la Liga

La gran duda merengue: Kylian Mbappé

El equipo de Xabi Alonso llega con la incertidumbre del estado de Kylian Mbappé. El galo se lesionó y viajó con el equipo con la posibilidad de estar disponible para la final, aunque reportes aseguran que el finalista del Mundial 2022 estará desde la partida.

Bienvenid@s Redgoler@s

Se juega una emocionante final de la Supercopa de España, entre las dos potencias del fútbol mundial, el Real Madrid y el Barcelona. El juego se llevará a cabo en Arabia Saudita, donde ambos clasificaron gracias a triunfos ante el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao.

Puedes seguir el minuto a minuto y cada uno de los pormenores previos al encuentro con nosotros, con RedGol. No te pierdas nada de lo que ocurra en esta gran final ... ¡Ya estás avisado!

