Tremendo partido el que nos espera esta tarde de domingo en pleno enero. El Real Madrid y el Barcelona se verán las caras en la final de la Supercopa española, tras triunfos ante el Atlético Madrid y el Athletic respectivamente.

Desde hace un tiempo, hubo cambio peninsular en la disputa de este mediático trofeo. Pasó desde la Ibérica a la Arábiga, disputándose el torneo en las áridas tierras saudíes. Es por eso que culés y merengues estarán frente a frente en el Estadio Rey Abdullah, de Yeda, a orillas del Mar Rojo.

Sin dudas, las expectativas de este encuentro son grandísimas. Era de esperar una final entre los dos equipos más grandes de España. No por nada se juega en Medio Oriente, epicentro del fútbol actual, con las fastuosas y tecnológicas comodidades del dinero petrolero. Un partido que será visto por millones.