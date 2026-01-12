Real Madrid sorprendió al mundo, o quizás no tanto, al despedir a Xabi Alonso. Como el fútbol moderno no regala mucho tiempo, anunciaron a Álvaro Arbeloa como su reemplazante.

Los Merengues sufrieron una dolorosa derrota ante Barcelona en la Supercopa de España. 3-2 fue la victoria para los Culés, la cual dejó al DT de la Casa Blanca como el mayor perjudicado. Si bien los resultados no eran del todo malos, no terminó de convencer.

El reemplazo de Xabi Alonso

Xabi Alonso dirigió 28 partidos en Real Madrid, con 20 triunfos, 5 derrotas y 3 empates. Los números no son malos, pero la forma es la que no gustó en los Merengues. En la caída ante los catalanes se vieron muy inferiores desde los futbolístico y al parecer, el camarín no estaba del todo tranquilo.

El mayor problema con la salida de Alonso, es que la agenda del equipo es muy apretada y no permite mucho tiempo para pensar en el sucesor. El próximo partido es este miércoles 14 de enero ante Albacete por la Copa del Rey, por lo que necesitaban un reemplazo lo antes posible.

Debido a todo lo anterior, Real Madrid no se demoró mucho en encontrar a un nuevo DT y anunció que Álvaro Arbeloa será quien se pondrá el buzo del primer equipo. Claro, el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 era el entrenador del Castilla, filial de los Merengues, por lo que estaba a la mano para asumir.

“Ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025″, detallaron desde el club.

Arbeloa es un hombre de la casa, ya que en su etapa como jugador fue formado en el Real Madrid debutando en el primer equipo en 2004. Luego de su paso por Liverpool, regresó al Santiago Bernabéu en 2009, quedándose ahí hasta 2016. Ganó ocho títulos en total y ahora querrá replicar esas alegrías como el nuevo entrenador merengue.