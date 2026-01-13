Como diría Marcelo Bielsa, “¡Siempre pasa algo, Matías!”. Así podrían describir los hinchas de U de Chile una de las teleseries de este mercado de pases veraniego, de la mano de Juan Martín Lucero.

Es que el fichaje del ex Colo Colo tiene de cabeza hace rato a la dirigencia de Azul Azul y este martes 13 de enero hubo novedades. Primero fue el canal TNT Sports quien informó que estaba todo encaminado y listo para la firma, aunque en Brasil respondieron al instante.

Fue así que el medio O Povo avisó un vuelco en el caso, ya que Fortaleza quiere otros planes para el cotizado argentino. Por eso, en la U esperan que el propio jugador destrabe su situación con la dirigencia del club que descendió al Brasileirao B.

¿Qué pasó con Juan Martín Lucero ahora?

Desde Brasil avisan que Fortaleza metió mano a última hora para cambiar el destino de Juan Martín Lucero, cuando tenía todo encaminado con U de Chile. Pese a eso, el deseo del jugador es venir a los azules..

Lucero desea jugar en al U/Getty Images

Desde el diario O Povo informan que Fortaleza quiere ocupar al “Gato” como moneda de cambio, para así quedarse con otro jugador. En lo concreto, “en las conversaciones entre Fortaleza y Coritiba sobre la venta de Breno Lopes, se acordó la cesión de Lucero al equipo paranaense”.

“Coritiba incluso acordó cubrir la totalidad del salario mensual del delantero argentino, una cantidad completamente fuera de la realidad financiera de Fortaleza en 2026″, dijo el citado medio.

Pese a eso, la palabra final la tuvo el jugador, donde dejó en claro que no quiere irse al Coritiba. ¿La razón? El jugador no quedó en buenos términos con la dirigencia de Fortaleza, acusando “malos consejos”. Por eso, su deseo es sí o sí estampar la firma en U de Chile.