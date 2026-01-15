El gran golpe al mercado de fichajes del fútbol nacional lo dio Universidad de Chile, que se quedó con los preciados goles del delantero argentino Juan Martín Lucero.

Tras arduas negociaciones el delantero argentino con pasado en Colo Colo se pudo desvincular de Fortaleza, por lo que tiene todo listo para volver a la Liga de Primera.

El Gato Lucero retorna al país luego de tres temporadas en el fútbol brasileño, donde viene de sufrir la peor situación por la que puede atravesar un jugar, al consumarse el descenso del elenco tricolor a la Serie B.

Juan Martín Lucero vuelve a Chile a ganar menos de lo que obtenía en Brasil

La situación que protagoniza Juan Martín Lucero es extraña, por así llamarlo, debido a la decisión económica que protagoniza con su fichaje en la U para ser su goleador en 2026.

El Gato se fue de Colo Colo, donde ganaba cerca de 80 millones de pesos al mes, para fichar por el equipo que por entonces era una de las sensaciones de Brasil, que le ofreció un salario cercano a los 130 mil dólares.

Lucero se fue por la puerta chica del estadio Monumental, ya que rompió de forma unilateral su contrato, situación que primero lo tuvo castigado por la FIFA y luego el TAS resolvió que Fortaleza debía pagarle un millonario monto a Blanco y Negro como compensación por la transferencia.

Juan Martín Lucero vuelve a Chile.

Ahora, como el equipo del nordeste de Brasil bajó a la Serie B, escuchó la oferta de los azules para volver a Chile y la aceptó, eso sí, ahora va a ganar menos dinero del que recibía en el país del samba.

Juan Martín Lucero será, junto a Arturo Vidal, uno de los jugadores mejor pagados de Chile, porque la U le abonará cerca de 110 mil dólares mensuales, poco menos de lo que obtenía en Fortaleza.

