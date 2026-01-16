Colo Colo está trabajando con todo para un 2026 en el que buscarán su revancha luego de un terrible centenario. El Cacique comenzó el año con un triunfo ante Olimpia en un partido donde hubo nuevos nombres para analizar.

Además del debut de Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa, hubo juveniles que tuvieron su oportunidad. Fernando Ortiz ha prometido darles chances si se las ganan y hay un jugador que ya está haciéndose un espacio: Matías Moya.

El volante de 19 años fue subido al primer equipo luego de la partida de Vicente Pizarro. En los minutos que tuvo en la cancha dejó buenas sensaciones para los hinchas y el DT albo ya se ilusiona con lo que pueda hacer en el futuro.

Fernando Ortiz le pone sus fichas a la nueva joya de Colo Colo

En Colo Colo están más que felices de lo que están haciendo sus canteranos en la pretemporada 2026. El Cacique han aplaudido el nivel que han tenido sus juveniles y más luego de lo que ocurrió frente a Olimpia.

Fernando Ortiz le rayó la cancha a los canteranos de Colo Colo para el 2026. Foto: Photosport.

Fernando Ortiz mandó a algunas caras nuevas a la cancha y una de ellas fue Matías Moya, jugador que lo tiene más que conforme. En conversación con Kenotrotamundos, el DT albo dijo que “Mati es un jugador que tiene una proyección interesante junto a (Rodrigo) Catalán”.

Eso no fue todo, ya que el Tano le remarcó a los juveniles de Colo Colo que, mientras cumplan, podrán tener oportunidades. “Si el jugador hace lo que yo quiero y pide, va a tener chances de jugar“.

Aunque Fernando Ortiz dejó en claro que con Matías Moya está más que conforme. “Los jóvenes piden pista cada vez que tienen la posibilidad y Mati lo hace muy bien”.

Quedará esperar para ver si es que el mediocampista se gana una camiseta de titular para el choque con Alianza Lima. En los amistosos a puertas cerradas sí o sí tendrá acción, pero es en duelo formales en los que sumará confianza.

Matías Moya está peleando por su gran oportunidad en Colo Colo. El Cacique se prepara con todo y con sangre joven para un 2026 en el que intentarán dejar atrás el centenario para el olvido que tuvieron en 2025.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Matías Moya buscará seguir sumando minutos en la pretemporada de Colo Colo. El Cacique tendrá un nuevo amistoso este domingo 18 de enero cuando enfrente a Alianza Lima desde las 21:00 horas por la Serie Río de La Plata.