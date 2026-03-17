Colo Colo logró un trabajado triunfo sobre Huachipato en el Estadio Monumental. Los albos se hicieron fuertes en su casa, sumando tres puntos clave que los dejan como el único puntero de la Liga de Primera 2026 con 15 puntos tras siete fechas jugadas.

Uno de los jugadores que pudo disputar su segundo compromiso seguido como titular fue Lautaro Pastrán. El atacante vio acción en 70 minutos, siendo protagonista de un extraño fenómeno en el recinto de Pedrero.

Esto lo decimos porque si bien en los números no tuvo el mejor de los desempeños, siendo el peor evaluado dentro del equipo de Fernando Ortiz, se fue bajo una ovación bastante importante cuando fue sustituido por Claudio Aquino.

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Pastrán tuvo una pésima nota, pero se fue ovacionado en Colo Colo

De acuerdo a datos de Sofascore el atacante recibió una nota de apenas 6,4. Fue el peor evaluado en el Cacique en el partido y apenas superó en general a Cris Martínez con Cristián Toro (ambos con un 6,2 en Huachipato).

Lautaro Pastrán fue el peor evaluado en la victoria de Colo Colo ante Huachipato. | Foto: Photosport.

Pastrán dio 23 de 31 pases acertados (74%), de los cuales 14 de 27 fueron en campo rival y seis de siete en campo propio. Además, tuvo solo dos de cinco regales completados, así como también 16 posesiones de balón perdida. Por último, solo tuvo un disparo, el que fue bloqueado.

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Números bastante discretos que la hinchada del Cacique presente en el Monumental decidió por alto, optando por premiar su entrega con una importante ovación al momento de dejar la cancha. ¿Se repetirá algo así en los próximos compromisos?

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Ahora los albos verán acción en la Copa de la Liga 2026, certamen en que debutarán ante Coquimbo Unido este sábado 21 de marzo desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

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En síntesis