Colo Colo sigue sumando triunfos claves en esta Liga de Primera 2026 tras vencer por 2-0 a Huachipato en el Estadio Monumental. Tras siete fechas disputadas el Cacique sigue como líder en solitario con 15 puntos, algo que tiene a varios sorprendidos.

Sin embargo, hay quienes creen que el Popular solo está en el lugar que realmente se merece. En ese grupo está Arturo Vidal, uno que otra vez mostró una gran versión al jugar como líbero en el equipo de Fernando Ortiz.

El King fue un verdadero patrón en la defensa del Popular, ganando varios duelos y siendo una real barrera impenetrable para los intentos del cuadro acerero. Aunque ojo, lo hizo ganándose una tarjeta amarilla que será todo un tema para los próximos partidos.

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Vidal a una amonestación de ser suspendido

La amarilla que el bicampeón de América vio a los 57’ del partido ante Huachipato fue la cuarta amonestación que recibió en lo que va de torneo en esta Liga de Primera 2026.

Vidal otra vez fue una de las buenas figuras en Colo Colo jugando como líbero en la defensa. | Foto: Photosport.

Así las cosas, Vidal quedó a una nueva cartulina amarilla de quedar suspendido y perderse de manera obligatoria un partido en el Cacique. En caso de suceder esto, Ortiz tendrá que variar la línea de tres que ha venido jugando con el King como líbero.

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Cabe recordar que en el 2024, año en que Colo Colo fue campeón, Vidal también tuvo que cuidarse de una quinta amarilla en gran parte del torneo. El volante vio su cuarta amonestación en la fecha 13, aunque nunca más fue amonestado hasta el término de la competencia.

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El próximo partido de Colo Colo

Los albos ahora verán acción en la Copa de la Liga 2026, certamen en que debutarán ante Coquimbo Unido este sábado 21 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

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