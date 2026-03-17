Colo Colo sigue sumando victorias en la Liga de Primera 2026 tras superar por 2-0 a Huachipato en el Estadio Monumental. Tras siete fechas disputadas los albos continúan como punteros en solitario con 15 puntos, algo que debería ser festejado por toda la parcialidad del Cacique.

Sin embargo, no todos están felices del todo por estos resultados. Y es que para llegar a esto Fernando Ortiz ha tenido que descartar algunas piezas importantes.

Una de ellas es Javier Correa, quien por segundo partido consecutivo comenzó desde la banca de suplentes, dejando a Maximiliano Romero como única referencia de ataque. Además, cuando ingresó a jugar, tampoco marcó muchas diferencias en los minutos finales.

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Javier Correa pierde espacio con Ortiz

Esto fue aplaudido por varias voces colocolinas, quienes en charla con RedGol valoraron que Ortiz siga manteniendo a Correa como el Plan B para que Romero continúa como titular.

Así lo siente Alejandro Hisis, quien afirmó a nuestro sitio que “totalmente que siga en el banco, Maxi Romero está siendo bien participativo en este Colo Colo”.

Javier Correa sigue sin consolidarse en este Colo Colo de Fernando Ortiz. | Foto: Photosport.

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“Correa necesita hacer un par de goles en un partido. En algún momento los va hacer, porque ninguno tiene larga permanencia en la banca y menos en la concreción con su currículo amplio”, agregó en tanto Yeyo Inostroza.

Para cerrar Gualberto Jara aseguró que “Javier Correa es otro tema, entró los últimos minutos, pero ojalá que empiece a mostrar lo que queremos y repita los goles”.

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El próximo partido de Colo Colo

Los albos ahora verán acción en la Copa de la Liga 2026 ante Coquimbo Unido este sábado 21 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

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