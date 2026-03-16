Tras navegar en un mar de críticas luego de caer en el Superclásico, el técnico argentino Fernando Ortiz no pierde la calma. Más ahora, que Colo Colo volvió a alcanzar la cima en Liga de Primera tras vencer por 2-0 a Huachipato.

Prueba de ello fue la conversación que el “Tano” tuvo con TNT Sports después del encuentro, donde le bajó el perfil al hecho de llegar a la cima del fútbol chileno, además de “repasar” la propuesta que mostró Jaime García en el Estadio Monumental.

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Fernando Ortiz baja la espuma al liderato de Colo Colo

Sobre el triunfo, expresó que “desde el minuto 0 al 95 siempre tuvimos intenciones de querer ganar el partido contra un gran rival”, para luego destacar que “los chicos hicieron un gran trabajo y merecimos el triunfo“.

Acerca de mantener el sistema de tres hombres en defensa, cinco mediocampistas, un enlace y un punta, el DT de Colo Colo dijo que “analizamos el momento del equipo rival, dónde creemos que podemos lastimar. De un sistema al otro, los chicos lo entienden y lo vamos llevando para un buen funcionamiento”.

Sobre el valor que le da Ortiz a la victoria y a ser punteros de la Liga de Primera, el “Tano” manifestó que “es un triunfo más, esto es largo. Recién empezamos. Lo importante es que los chicos se sientan bien”.

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En síntesis

Colo Colo retoma el liderato de la liga chilena tras vencer a Huachipato y dejar atrás las críticas del Superclásico.

retoma el liderato de la liga chilena tras vencer a Huachipato y dejar atrás las críticas del Superclásico. El técnico Fernando Ortiz le restó importancia a la cima de la tabla, calificando el resultado como un paso inicial en un torneo largo.

le restó importancia a la cima de la tabla, calificando el resultado como un paso inicial en un torneo largo. El estratega destacó la madurez táctica de su plantel para adaptarse a diferentes sistemas de juego según el rival de turno.

¿Cuándo es su próximo juego?

Por la primera fecha del Grupo A en Copa de la Liga, Colo Colo recibirá en el Estadio Monumental a Coquimbo Unido, este sábado 21 de marzo a partir de las 18:00 horas.