Actualmente, Ivo Basay integra el programa Círculo Central, donde semana a semana comenta la actualidad del fútbol nacional. Pero el experimentado DT podría volver a la cancha, una vez más al borde del terreno de juego.

Es que el Hueso es hombre de fútbol y ha estado presente los tres últimos años en bancas nacionales. En 2023 y 2024 dirigió a Deportes Copiapó en la Liga de Primera y el año pasado a Magallanes en Primera B.

En su última aventura carabelera duró solo dos meses, tras ocho partidos a cargo. Pese a eso, la experiencia del formado en Colo Colo lo tiene sondeado nuevamente para dirigir en el país.

Avisan por el futuro de Ivo Basay

Ivo Basay podría volver a dirigir en el fútbol chileno. Así lo desclasificó Rodrigo Arellano, periodista especialista en mercado de pases, adelantando que su nombre ronda por elenco que busca entrenador.

Basay hoy trabaja en la TV /Photosport

“Un asesor deportivo de un equipo del Ascenso, que busca DT, recomendó la contratación de Ivo Basay. El ex delantero se desempeña actualmente como comentarista en un programa de TV. El consejo no convence aún a la dirigencia”, reportó la citada fuente.

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Es ahí donde aparece Deportes Santa Cruz, que es el único equipo que no tiene entrenador actualmente, tras la salida de John Armijo. Pese a que en Rangers y Copiapó hay DT vigente, también tambalean Jaime Vera y Héctor Almandoz.

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Sin embargo, en el equipo unionista aún están buscando DT con urgencia, ya que en la reciente derrota ante Unión Española dirigió Nelson Garrido como interino. ¿Llegará el Hueso? Con el paso de los días se aclarará su situación.