Ronald Fuentes sabe que el plantel de la Unión Española está corto y necesita de varios refuerzos, aunque también propició un debut en el triunfo frente a Deportes Santa Cruz. El director técnico del cuadro hispano no quedó conforme con el juego de su equipo.

Se jugaba el minuto 70 de partido cuando el popular Chilenita mandó a la cancha a Cristóbal Jaramillo. El juvenil de 18 años reemplazó al argentino Ulises Ojeda. Fue su primer encuentro como profesional. “Una felicidad enorme y más con mi familia apoyando, pudieron viajar del sur”, expuso el mediocampista oriundo de Los Lagos.

“Agradezco al profe, al cuerpo técnico. Gracias a ellos estoy acá. Ha sido difícil, vine a los 14 años. Llevo cuatro años acá. Es una felicidad enorme cumplir mi sueño: debutar en el primer equipo”, manifestó Jaramillo sobre la lejanía con su círculo cercano para luchar con su gran anhelo.

Ronald Fuentes sabe que debe recurrir a las fuerzas jóvenes hispanas. Jugó el Mundial 1998 con la selección chilena de Nelson Acosta. (Pepe Alvujar/Photosport).

Fue consultado por las instrucciones de Fuentes para su ingreso tan especial. “Me pidió que disfrutara, que pidiera el balón. Me dijo que este momento iba a ser único y tenía que aprovecharlo”, contó Jaramillo en esta entrevista con la periodista Francisca Vargas.

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Cristóbal Jaramillo disfruta el debut en Unión Española: agradece a su familia y Ronald Fuentes

La gratitud del volante de Unión Española no fue sólo con el staff técnico liderado por Ronald Fuentes. También destacó a quienes lo acompañaron en el camino de su emergente carrera. Un esfuerzo que comienza a dar frutos en el plantel profesional hispano.

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Cristóbal Jaramillo celebra junto a Tomás Ovando, autor de un gol.

“Les agradezco a mi familia. Son lo más importante, siempre estuvieron ahí. Esto es por ellos”, manifestó Jaramillo, siempre en la conversación con TNT Sports. Por lo pronto, el joven volante mixto pretende seguir en la consideración del DT.

Y hay un desafío casi inmediato: este jueves 30 de abril a las 20 horas, Unión Española será local ante Curicó Unido en el estadio Santa Laura. Los Torteros llegarán envalentonados tras vencer a Deportes Puerto Montt en la fecha 9 de la Liga de Ascenso 2026.

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Revisa el compacto del triunfo de Unión Española a Deportes Santa Cruz

Así va la tabla de posiciones en la Primera B 2026

Al cabo de nueve fechas, Unión Española se ubica en el 9° puesto de la Primera B 2026.