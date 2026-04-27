Julio Fierro tuvo un gran partido en la Unión Española y confirma por qué Ronald Fuentes puso todas sus fichas por el golero surgido en las inferiores de Colo Colo que se integró a préstamo al cuadro de colonia. El meta de 24 años fue clave para sostener el arco invicto.

Fue figura en la victoria por 2-0 de los hispanos frente a Deportes Santa Cruz en el estadio Santa Laura. De hecho, su actuación fue destacada por el director técnico del cuadro local. “Necesitábamos un arco en cero, eso es fundamental en la categoría. Las veces que llegaron ellos estuvo muy bien Julio”, manifestó Ronald Fuentes en TNT Sports.

En la transmisión televisiva, el ex meta de Deportes Copiapó fue escogido el jugador destacado del partido. “Con el grupo lo conversamos, sabíamos que teníamos que ganar como sea este partido para sumar y subir en la tabla. Por suerte los otros equipos están cerca, no se han escapado tanto”, afirmó Julio Fierro.

Julio Fierro celebró su primera valla invicta en la Unión Española. (Luis Quinteros/Photosport).

Con las expectativas muy altas por una remontada: Unión Española comenzó el año con Gonzalo Villagra en la dirección técnica. Y Fuentes lo reemplazó. “Menos mal se dio y de la mejor manera. Con nuestra gente y con huevos”, apuntó el guardavalla, quien se ha impuesto en el duelo al uruguayo Martín Rodríguez.

“Veníamos trabajando durante toda la semana con Ronald. Hemos mejorado mucho en el tema defensivo. Queda mucho por mejorar. Es un golpe anímico para todo el equipo. Para seguir mejorando y ganar los tres puntos que vienen el jueves”, manifestó Fierro sobre el duelo siguiente vs Curicó Unido.

Publicidad

Publicidad

ver también Merecido reconocimiento de Unión Española: tribuna de Santa Laura se llamará Juan Machuca

Julio Fierro, el ex Colo Colo que destaca en la Unión Española

Julio Fierro en su momento fue apuntado como una promesa en el arco de Colo Colo e incluso fue mundialista Sub 17, aunque su carrera ha tenido ciertos altibajos, rinde a buen nivel en la Unión Española, donde está a préstamo hasta fines de este año. También lo hizo en la temporada 2025, cuando defendió a Deportes Copiapó en la Primera B.

Julio Fierro disputó el Mundial Sub 17 de Brasil en 2019 bajo la tutela de Cristian Leiva. (Felipe Zanca/Photosport).

Sabe que el duelo ante los Torteros supone una dificultad importante. “Es muy poco tiempo. Recuperar de la mejor manera. Hay algunos jugadores un poco sentidos. Fue un partido de mucho roce”, describió el ex golero de San Antonio Unido.

Publicidad

Publicidad

“A recuperarlos para sacar adelante esto, que está bien difícil”, declaró Fierro con tono de deseo para enfrentar a un rival que llegará envalentonado: Curicó Unido venció por 2-1 a Deportes Puerto Montt, uno de los animadores en la tabla de posiciones.

ver también Ronald Fuentes va contra todos en la Primera B: “No me gusta el VAR, me parece genial que no haya”

Revisa el compacto del triunfo de Unión Española vs Deportes Santa Cruz

Así va la tabla de posiciones en la Primera B 2026

Al cabo de nueve fechas, Unión Española se ubica en el 9° puesto de la Primera B 2026.

Publicidad