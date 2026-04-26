Una nueva fecha de la Primera B se disputa este fin de semana, donde Deportes Copiapó sufrió una dura caída frente a San Marcos de Arica, resultado que lo deja en el puesto 11 del campeonato, lejos de la zona de ascenso.

El cuadro atacameño arrastra tres derrotas consecutivas ante Deportes Recoleta, Deportes Antofagasta y ahora se suma la caída contra San Marcos, lo que ha significado un duro golpe tanto para el plantel como para el cuerpo técnico, que han sido fuertemente cuestionados por la hinchada.

En medio de este complejo escenario, y tras la última derrota, el DT del equipo alzó la voz y se refirió al difícil momento que atraviesa el elenco, que sigue buscando la hazaña de ascender a la Primera División del fútbol chileno.

DT de Copiapó confía en que saldrán de la crisis

Tras el encuentro, el DT de la escuadra Héctor Almandoz, señaló: “Obviamente que es una racha negativa, una racha que no estábamos preparados para eso, que estábamos con otra ilusión”.

En la misma línea, confió en que es una situación reversible. “Estamos muy fuertes, estoy muy firme, muy seguro. Banco a muerte este grupo, lo vamos a sacar adelante todos juntos, con el directorio, todos juntos trabajando, no tengo ninguna duda de eso”.

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“Sigo sosteniendo que creo mucho en el grupo y en el plantel que tengo para sacar esto adelante”, puntualizó.

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Ahora, el equipo enfrentará a Magallanes, donde el DT revela que ya están mentalizados en ese desafío. “A partir del lunes apretaremos los dientes, estaremos más unidos que nunca y nos prepararemos para jugar esa final con Magallanes”.

En síntesis: