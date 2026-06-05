El delantero argentino aclaró los rumores sobre una posible salida, mientras que desde los Loínos también hablaron sobre el mercado de fichajes.

El mercado de fichajes está próximo a abrir nuevamente sus puertas y los clubes ya trabajan en la búsqueda de refuerzos para afrontar la segunda rueda de la temporada. En ese escenario, uno de los nombres que ha comenzado a generar interés es el de Gustavo Gotti, delantero y una de las principales figuras de Cobreloa.

Gracias a sus destacadas actuaciones en el Ascenso, el atacante argentino ha llamado la atención de equipos de Primera División, que evalúan incorporarlo de cara a la segunda parte del campeonato.

Ante esto, fue el mismo Gotti, en conversación con los medios, quien salió al paso de los rumores y señaló que hasta el momento no ha recibido ofertas. “A mí no me llamó nadie, así que nada formal hasta el momento”.

Gotti suma una gran temporada en Cobreloa/Photosport

¿Hay ofertas por jugadores de Cobreloa?

El cuadro loíno es el líder del ascenso y tras la buena campaña, distintas figuras del plantel podrían estar en la órbita de distintos clubes. Sin embargo, el DT de la escuadra, César Bravo, puso paños fríos sobre este mercado.

“No hay ningún equipo que haya hecho una oferta formal… no es así, él está sumamente contento, es un jugador confiable y que sabemos de las ganas que tiene, primero de luchar por un objetivo, está sumamente cómodo en Calama, sumamente cómodo con sus compañeros, es un líder natural del equipo, así que no hay ninguna chance”.

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“No ha llegado ninguna oferta formal por ningún jugador de nuestro equipo”, expresó el DT en conversación con los medios.

En síntesis: