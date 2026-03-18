Cobreloa es uno de los buenos equipos que se está viendo en esta temporada 2026 de la Primera B. El cuadro loíno es segundo en la tabla de posiciones con 10 puntos, solo dos menos que el puntero Deportes Puerto Montt.

Para llegar a este puntaje el triunfo sobre Curicó Unido del pasado sábado 7 de marzo en el Zorros del Desierto por la fecha 3 fue clave. Ahí la gran figura del partido en el cuadro naranja fue el argentino Gustavo Gotti, quien anotó tres tantos en el 5-1 final.

La buena presentación del atacante vino acompañada por un premio que dio mucho que hablar de en las redes sociales, ya que se trató de un vale por una pizza en una reconocida cadena de nuestro país.

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La pizza con que se premio al MVP de Cobreloa

De acuerdo a lo publicado por la cuenta @AbranCancha8 en Twitter, Gustavo Gotti fue premiado con una pizza familiar de la cadena Papa John’s tras su buen cometido en el triunfo de los naranjas sobre Curicó Unido

Esta es de tres ingredientes a elección, la que según la propia página oficial de la cadena es de costo de unos 18 mil pesos chilenos.

Gustavo Gotty posando con su premio en Cobreloa.

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Lo más notable es que la misma pizzería fue a las instalaciones del cuadro loíno para hacer entrega de este premio para Gotti, quien posó orgulloso con el vale gigante para hacer válida la entrega de esta pizza familiar.

El próximo partido de Cobreloa

Los loínos volverán a la acción ante Magallanes el lunes 23 de marzo a partir de las 20:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto. Este duelo será válido por la fecha 5 de la Primera B 2026.

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En síntesis

Gustavo Gotti anotó tres goles en el triunfo de Cobreloa 5-1 sobre Curicó Unido.

El delantero fue premiado con una pizza familiar de la cadena Papa John’s por ser el MVP.

El premio entregado a Gustavo Gotti consistió en un vale gigante por una pizza de tres ingredientes.

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