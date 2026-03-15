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Primera B

“No es más grande aquel que…”: árbitro hace su mea culpa en Instagram tras polémico cobro contra Cobreloa

El juez Benjamín Saravia publicó un reflexivo mensaje tras llenarse de críticas por su actuación en Primera B.

Por Nelson Martinez

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La jugada de la polémica en la B.
© TNT Sports.La jugada de la polémica en la B.

Cobreloa sigue firme en la lucha por la cima de Primera B. Los loínos vencieron como visita 2-1 a Deportes Iquique el pasado viernes, en un partidazo que tuvo polémica jugada para los de Calama.

Es que con el marcador a favor, en el minuto 74 llegaría controvertida expulsión de Cristián Insaurralde, quien se ganó la segunda tarjeta amarilla. El juez Benjamín Saravia lo expulsó a poco de haber ingresado desde la banca.

El reclamo naranja pasa porque el réferi acusó simulación del delantero, donde posteriormente en las cámaras de la transmisión se vio que sí hubo un contacto con el jugador iquiqueño. Por eso, la banca e hinchas loínos estallaron contra el juez.

El mensaje del árbitro post partido de Cobreloa

Benjamín Saravia ocupó sus redes sociales para dejar un enigmático mensaje por el error en el Tierra de Campeones. Con olor a autocrítica, el árbitro posteó una conocida frase para analizar lo ocurrido.

La jugada fue tema para las hinchas loínos, quienes no perdonaron con sus críticas en redes sociales. Por su parte, el presidente de Cobreloa, Harry Robledo, avisó que apelarán a la expulsión de su jugador.

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“Eso es foul y penal, esa tarjeta amarilla la vamos a pelear (a Insaurralde). También el penal que le hicieron a Gotti era último hombre. Vamos a apelar”, dijo al medio En La Línea Deportes.

El juez Benjamín Saravia.

El juez Benjamín Saravia.

Cobreloa quedó líder de la Primera B, con 10 puntos, a la espera de lo que haga Deportes Puerto Montt ante Santa Cruz este domingo. Los delfines tienen nueve unidades y de ganar serán los punteros exclusivos.

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Así fue la jugada de la polémica:

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