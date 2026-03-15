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Fútbol chileno

“Hoy no hubo parlantes”: director de Azul Azul pega de vuelta en la U y se burla tras derrota de Palestino

Aldo Marín encendió las redes sociales con un posteo en su cuenta de X. Recordó celebración de Bryan Carrasco en Copa Sudamericana.

Por Nelson Martinez

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© Instagram / RedGol.Sigue la polémica de Copa Sudamericana.

Palestino cayó en el final ante U de Concepción y en redes sociales hubo noticias al respecto. Es que en U de Chile aún no olvidan la eliminación de Copa Sudamericana con un particular festejo.

Es que a la salida de ese duelo en Ñuñoa se vio a Bryan Carrasco junto a un parlante escuchando el tema “un año más”. El jugador explicó después a RedGol que fue para celebrar otra clasificación árabe, ante los alegatos azules.

Pues este domingo y tras la caída del Tino en el Ester Roa, uno de los directores de Azul Azul hizo noticia al dedicarle ácido mensaje al equipo de Cristián “La Nona” Muñoz: se trata de Aldo Marín.

El post de la polémica entre la U y Palestino

Mediante su cuenta privada en X, Aldo Marín posteó un incendiario mensaje contra Palestino tras haber perdido en el final su duelo contra U de Conce. El director de Azul Azul se cobró revancha tras acusar burlas contra la U en Copa Sudamericana.

“Hoy no hubo corridas burlescas a la cancha, ni parlantes con música. En fin”, posteó el controvertido integrante de los azules. El posteo llega días después que el propio Bryan Carrasco aclaró que la música fue para celebrar a Palestino.

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“Era por un tema de Palestino que va de nuevo a Copa, era un tema de nosotros, para que quede claro para que no se malinterprete”, explicó el delantero árabe, a RedGol.

En lo deportivo, Palestino se quedó con ocho puntos en la tabla de posiciones y no pudo revalidar su buen momento tras eliminar a la U de Copa Sudamericana. Los árabes se enfocan ahora en la Copa de la Liga, donde comparten grupo con O’Higgins, Everton y Limache.

El tuit de Marín:

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