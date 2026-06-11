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Estaba prácticamente listo: el inesperado motivo que frenó la salida de Dilan Zúñiga de Palestino

El lateral de Palestino estaba muy cerca de convertirse en refuerzo de histórico sudamericano para el segundo semestre, pero cuando la operación parecía encaminada, las negociaciones se estancaron y el traspaso terminó por caerse.

Por Andrea Petersen

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La figura de Palestino pudo salir de la escuadra.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTLa figura de Palestino pudo salir de la escuadra.

Dilan Zúñiga se ha transformado en una de las figuras de Palestino. Su destacado rendimiento ha sido clave en la gran campaña del cuadro árabe, posicionándolo como uno de los mejores laterales del Campeonato Nacional.

Gracias a este buen momento, el jugador de 29 años ha despertado el interés de clubes del extranjero. De hecho, recientemente se reveló que desde Paraguay buscaron concretar su fichaje.

Olimpia no pudo concretar el fichaje de Zúñiga

Según informó el periodista Álvaro Aponte, quien sigue el día a día de Olimpia para Radio 970 AM, el jugador era “uno de los refuerzos que Olimpia tenía prácticamente asegurado de cara al segundo semestre”.

Pero su salida del Tino Tino no pudo concretarse debido a inesperada razón. “La operación cayó porque no hubo acuerdo en la forma de pago”.

Dilan Zúñiga pasa por un gran presente en Palestino/Photosport

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El presente de Zúñiga y Palestino

El defensor se ha consolidado como una de las piezas clave de Palestino, ganándose un lugar como titular indiscutido en el equipo.

En tanto, los árabes se ubican actualmente en el séptimo puesto de la tabla de posiciones, manteniéndose en la pelea por alcanzar los puestos de clasificación a torneos internacionales.

En síntesis:

  • Dilan Zúñiga de 29 años destaca como lateral de Palestino en el torneo chileno.
  • Olimpia de Paraguay no concretó el fichaje del defensor por falta de acuerdo de pago.
  • Palestino se ubica actualmente en el séptimo puesto de la tabla de posiciones.
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