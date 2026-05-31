La fecha 14 se cerró con el clásico que tuvo emociones pero no movimientos en el marcador; no les sirvió a ninguno.

El último partido de la fecha 14 de la Liga de Primera 2026 tuvo la emoción en las tribunas dignas de un clásico, pero los goles fueron los grandes ausentes en el Palestino vs Audax Italiano.

Un duelo donde los locales querían meterse en el lote que escolta a Colo Colo en la tabla de posiciones, algo que no lo dejó el cuadro itálico en un duelo disputado en el estadio La Cisterna.

Incluso con la expulsión en el segundo tiempo de Sebastián Gallegos en el cuadro árabe, la cosa no cambió mucho cerrando una jornada sin goles para poner la lápida a la fecha.

Sebastián Gallegos se fue expulsado tras doble amarilla ante Audax Italiano. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Un clásico sin goles en La Cisterna

Palestino no logró meterse en el grupo de los escoltas, tras empatar sin goles ante Audax Italiano, en una fría noche de domingo en el estadio Municipal de La Cisterna.

Un duelo donde el cuadro local tuvo más oportunidades en la portería contraria, pero que no fue suficiente para poder quedarse con los tres puntos y escalar en la tabla de posiciones.

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Con este marcador, Palestino quedó en el séptimo puesto con 21 puntos, también fuera de los lugares de clasificación a las copas internacionales, lo que es una señal de alerta.

Por su parte, el cuadro itálico no logra escapar de la alerta de la zona roja, donde está en el lugar 13 con 15 unidades, y sigue sin despegar, incluso tras la eliminación en la Copa Sudamericana.

Revisa la tabla de posiciones:

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