Los Ruleteros vencieron por 3-2 al Capo de Provincia, que tuvieron al extremo en un nivel brillante, autor de dos golazos. Pero los pupilos de Ribonetto fueron más efectivos y se llevaron la victoria.

O’Higgins y Everton de Viña del Mar regalaron un partido apasionante. Donde no se escatimaron en acciones ofensivas. En actuaciones brillantes, como la de Francisco González, quien sacó la cara por los celestes en la victoria por 3-2 de los Ruleteros, que cortaron una larga sequía y provocaron una especie de crisis en Rancagua.

El cuadro visitante se puso en ventaja tras un punzante desborde de Nicolás Baeza. Justo a tiempo, el zurdo alcanzó a apreciar que Lucas Soto le ganó la espalda a Leandro Díaz. Puso un balón rasante al polifuncional jugador surgido en Colo Colo.

Soto no tuvo más que empujar el balón dentro de la portería defendida por Omar Carabalí. Corrían 10 minutos del encuentro cuando se abrió el marcador en El Teniente. Aunque pasada la media hora, apareció el futbolista más determinante que tiene el Capo de Provincia.

Lucas Soto anotó prácticamente con el arco desguarnecido. (Jorge Loyola/Photosport).

Francisco González, quien empató con un remate infernal. El zurdo aprovechó un buen pivoteo del uruguayo Thiago Vecino y dejó sin ninguna chance de tapar el tiro al meta Esteban Kirkman. Pero cuando faltaba muy poco para irse al descanso, los rancagüinos tuvieron una desgracia defensiva.

Así festejó Francisco González su golazo ante Everton. (Jorge Loyola/Photosport).

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Un centro de Baeza fue desviado por el uruguayo Vecino. Eso descolocó totalmente a Carabalí. A tal punto, que el balón dio en el travesaño antes de colarse en la portería. Fue con ese 2-1 que se fueron a vestuarios para el entretiempo.

El autogol de Thiago Vecino ante Everton. (Jorge Loyola/Photosport).

Everton liquida a O’Higgins de contra y Francisco González anota una obra de arte

O’Higgins asedió a Everton tanto como pudo y de hecho, Lucas Bovaglio mandó al campo de juego a Arnaldo Castillo para acompañar a Vecino. Y así tener un doble “9” para encontrar el empate. Pero en varios intentos, la pelota fue a dar a las manos de Kirkman.

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El golero, quien ha tenido un buen rendimiento desde que tomó el lugar en desmedro de Ignacio González, se vio muy sólido en los centros. También sacó un cabezazo muy peligroso con una buena reacción. En los 80 minutos, Kirkman se quedó con una pelota aérea.

“Comienza a erigirse como una figura del partido”, manifestó el relator de TNT Sports Alejandro Lorca sobre la actuación del arquero que tuvo un paso en ConCon National. Los balones altos llegaron muy fácil a las manos de Kirkman y el Capo de Provincia selló su tercera derrota consecutiva en casa por la Liga de Primera con otro gol.

El de Julián Alfaro, quien liquidó una lucida acción colectiva. Tras un muy buen pase de Braian Martínez, el ex U de Chile eludió a Carabalí y definió con un suave remate al centro del arco. Fue su primer tanto en el certamen. Pudo hacer el cuarto, pero elevó su remate después de una débil intervención de Carabalí.

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Así celebró Francisco González uno de sus dos goles a los Ruleteros. (Jorge Loyola/Photosport).

El ingreso del Chaco Martínez le hizo mucho daño a los celestes. Que de todas maneras tienen a un jugador muy determinante: Francisco González, quien fue hacia adentro después de eludir un rival en la banda derecha. Sacó un zurdazo muy bien colocado y venció la estirada de Kirkman.

Fue el tanto que encendió las esperanzas. Pero los embates finales llegaron a los guantes del golero. El pitazo final sentenció el 3-2. Y un grito de desahogo de Walter Ribonetto. Quizás encontró la manera de apuntarle al número en la ruleta de la Liga de Primera 2026.

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