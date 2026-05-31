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Roland Garros

Alejandro Tabilo en llamas: gana otro partido intenso en Roland Garros y es el verdugo de los franceses

El chileno, haciendo dupla con el mexicano Miguel Ángel Reyes, celebró en el dobles del Grand Slam francés.

Por Carlos Silva Rojas

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Alejandro Tabilo suma rodaje en Roland Garros.
© GettyAlejandro Tabilo suma rodaje en Roland Garros.

Días de ensueño está teniendo el chileno Alejandro Tabilo, puesto que sigue vigente en los cuadros de singles y de dobles en Roland Garros, jugando un tenis de alto vuelo.

El zurdo sufrió este sábado para vencer al francés Moïse Kouamé y clasificar a octavos de final en sencillos. El nacional no tuvo descanso y este domingo ganó otro intenso duelo en parejas.

Tabilo, haciendo dupla con el mexicano Miguel Ángel Reyes Varela, especialista en dobles, se clasificó a octavos de final tras una infartante victoria ante los locales Arthur Reymond y Luca Sanchez.

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Alejandro Tabilo demostró que también puede ser un buen doblista, y justo a Reyes Varela accedió a la ronda de las mejores 16 parejas de Roland Garros.

El Court 14 en Bois de Boulogne una vez más fue un infierno, con los ruidosos hinchas franceses alentando con todo a Reymond y Sanchez, sin embargo, los latinoamericanos se impusieron.

Alejandro Tabilo sigue firme en Roland Garros. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Alejandro Tabilo sigue firme en Roland Garros. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

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La pareja de Tabilo y Reyes se llevó una trabajada victoria, puesto que venció por 7-6 (5), 4-6 y 7-5, en largas dos horas y 21 minutos de partido.

Ahora, Alejandro Tabilo y Miguel Ángel Reyes tendrán otro duro compromiso, ya que chocarán en los octavos de final con monegasco Hugo Nys y el francés Edouard Roger-Vasselin, los décimos sembrados del dobles en Roland Garros.

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