Alejandro Tabilo en llamas: gana otro partido intenso en Roland Garros y es el verdugo de los franceses

Días de ensueño está teniendo el chileno Alejandro Tabilo, puesto que sigue vigente en los cuadros de singles y de dobles en Roland Garros, jugando un tenis de alto vuelo.
El zurdo sufrió este sábado para vencer al francés Moïse Kouamé y clasificar a octavos de final en sencillos. El nacional no tuvo descanso y este domingo ganó otro intenso duelo en parejas.
Tabilo, haciendo dupla con el mexicano Miguel Ángel Reyes Varela, especialista en dobles, se clasificó a octavos de final tras una infartante victoria ante los locales Arthur Reymond y Luca Sanchez.
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Alejandro Tabilo demostró que también puede ser un buen doblista, y justo a Reyes Varela accedió a la ronda de las mejores 16 parejas de Roland Garros.
El Court 14 en Bois de Boulogne una vez más fue un infierno, con los ruidosos hinchas franceses alentando con todo a Reymond y Sanchez, sin embargo, los latinoamericanos se impusieron.
Alejandro Tabilo sigue firme en Roland Garros. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)
La pareja de Tabilo y Reyes se llevó una trabajada victoria, puesto que venció por 7-6 (5), 4-6 y 7-5, en largas dos horas y 21 minutos de partido.
Ahora, Alejandro Tabilo y Miguel Ángel Reyes tendrán otro duro compromiso, ya que chocarán en los octavos de final con monegasco Hugo Nys y el francés Edouard Roger-Vasselin, los décimos sembrados del dobles en Roland Garros.
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