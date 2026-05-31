Alejandro Tabilo en llamas: gana otro partido intenso en Roland Garros y es el verdugo de los franceses

El chileno, haciendo dupla con el mexicano Miguel Ángel Reyes, celebró en el dobles del Grand Slam francés.

Días de ensueño está teniendo el chileno Alejandro Tabilo, puesto que sigue vigente en los cuadros de singles y de dobles en Roland Garros, jugando un tenis de alto vuelo.

El zurdo sufrió este sábado para vencer al francés Moïse Kouamé y clasificar a octavos de final en sencillos. El nacional no tuvo descanso y este domingo ganó otro intenso duelo en parejas.

Tabilo, haciendo dupla con el mexicano Miguel Ángel Reyes Varela, especialista en dobles, se clasificó a octavos de final tras una infartante victoria ante los locales Arthur Reymond y Luca Sanchez.

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Alejandro Tabilo saca a relucir su clase en el dobles de Roland Garros

Alejandro Tabilo demostró que también puede ser un buen doblista, y justo a Reyes Varela accedió a la ronda de las mejores 16 parejas de Roland Garros.

El Court 14 en Bois de Boulogne una vez más fue un infierno, con los ruidosos hinchas franceses alentando con todo a Reymond y Sanchez, sin embargo, los latinoamericanos se impusieron.

Alejandro Tabilo sigue firme en Roland Garros. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

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La pareja de Tabilo y Reyes se llevó una trabajada victoria, puesto que venció por 7-6 (5), 4-6 y 7-5, en largas dos horas y 21 minutos de partido.

Ahora, Alejandro Tabilo y Miguel Ángel Reyes tendrán otro duro compromiso, ya que chocarán en los octavos de final con monegasco Hugo Nys y el francés Edouard Roger-Vasselin, los décimos sembrados del dobles en Roland Garros.