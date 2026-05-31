El chileno se instaló por primera vez en su carrera en octavos de final en Roland Garros.

Alejandro Tabilo sigue encendido en Roland Garros y este sábado dio otro paso importante en París. El chileno derrotó al francés Moise Kouamé, una de las jóvenes promesas locales de apenas 17 años, por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6, resultado que le permitió instalarse por primera vez en su carrera en los octavos de final de un Grand Slam.

Además del tremendo logro deportivo, Jano también aseguró una importante recompensa económica gracias a su avance entre los 16 mejores del torneo.

Tabilo por primera vez en octavos de final en Roland Garros

Por meterse en octavos de final, Tabilo garantizó un premio de 285 mil euros, monto que entrega la organización a todos los jugadores que alcanzan esa ronda en el certamen parisino.

La cifra supera los 295 millones de pesos chilenos y se convierte en una de las ganancias más altas que ha conseguido el número uno de Chile en un Grand Slam.

El chileno se instaló por primera vez en octavos de final en Roland Garros.

Ahora, Tabilo espera por su próximo desafío en París, que saldrá del cruce entre el estadounidense Brandon Nakashima (35°) y el canadiense Félix Auger-Aliassime (6°).

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Más allá de eso, el chileno ya sumó 150 puntos ATP con esta campaña y, de momento, aparece en el puesto 31 del Ranking Live.