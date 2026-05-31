Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga Femenina

¿Va por TV? Confirman horario y dónde ver EN VIVO Colo Colo vs. Huachipato por la Liga Femenina 2026

Una victoria le permitiría a Colo Colo volver al primer lugar de la Liga Femenina.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
El canal que transmite Colo Colo vs. Huachipato en la Liga Femenina
El canal que transmite Colo Colo vs. Huachipato en la Liga Femenina

Luego del empate sin goles frente a Coquimbo Unido en la fecha pasada, Colo Colo Femenino vuelve a la cancha este domingocon un nuevo desafío por el torneo nacional. Esta vez, las albas recibirán a Huachipato, equipo que pelea por salir de la parte baja de la tabla.

El partido aparece como una gran oportunidad para el Cacique, sobre todo considerando que Universidad de Chile, actual líder del campeonato, tendrá jornada libre este fin de semana.

Por lo mismo, una victoria le permitiría a Colo Colo volver a quedarse con el primer lugar de la Liga Femenina y seguir firme en la pelea por el título.

Colo Colo enfrenta a Huachipato en la Liga Femenina – Foto: Colo Colo Femenino

Colo Colo enfrenta a Huachipato en la Liga Femenina – Foto: Colo Colo Femenino

¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo Femenino vs. Huachipato?

Colo Colo vs. Huachipato juegan este domingo 31 de mayo, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Municipal de La Pintana, por la fecha 11 de la Liga Femenina.

El partido amistoso entre Albas y Acereras, será transmitido por televisión, a través de las pantallas de Mega. Además, podrás verlo completamente en vivo vía online mediante la plataforma de streaming Mega GO.

Publicidad

Estos son los canales según tu cableoperador:

MEGA

  • VTR: 20 (SD en Santiago) – 809 (HD)
  • DIRECTV: 150 (SD) – 1150 (HD)
  • ENTEL: 65 (SD)
  • CLARO: 54 (SD) – 554 (HD)
  • GTD/TELSUR: 26 (SD)
  • MOVISTAR: 120 (SD) – 809 (HD)
  • TU VES: 56 (SD)
  • ZAPPING: 20 (HD
Colo Colo femenino sale del Estadio Monumental debido a un concierto

ver también

Colo Colo femenino sale del Estadio Monumental debido a un concierto

Tabla de posiciones Liga Femenina 2026

Equipo PTOS PJ DG
1. Universidad de Chile261024
2. Colo Colo25938
3. U. Católica241011
4. Palestino1898
5. Coquimbo Unido16106
6. Unión Española15100
7. Santiago Wanderers1211-6
8. Huachipato119-2
9. Deportes Iquique1010-6
10. Universidad de Concepción109-9
11. Magallanes1011-13
12. Deportes Temuco410-20
13. Deportes Recoleta010-31
Lee también
Colo Colo fem sale del Monumental por culpa de un concierto
Colo Colo

Colo Colo fem sale del Monumental por culpa de un concierto

Tatiele Silveira y espejo en Bundesliga: ¿Está lista para Colo Colo?
Colo Colo

Tatiele Silveira y espejo en Bundesliga: ¿Está lista para Colo Colo?

Brilla en la juvenil y debuta en Colo Colo con 17 años: "No lo esperaba"
Colo Colo

Brilla en la juvenil y debuta en Colo Colo con 17 años: "No lo esperaba"

Jaime Pizarro aborda la polémica teleserie sobre Colo Colo Femenino
Colo Colo

Jaime Pizarro aborda la polémica teleserie sobre Colo Colo Femenino

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo