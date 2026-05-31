Una victoria le permitiría a Colo Colo volver al primer lugar de la Liga Femenina.

Luego del empate sin goles frente a Coquimbo Unido en la fecha pasada, Colo Colo Femenino vuelve a la cancha este domingocon un nuevo desafío por el torneo nacional. Esta vez, las albas recibirán a Huachipato, equipo que pelea por salir de la parte baja de la tabla.

El partido aparece como una gran oportunidad para el Cacique, sobre todo considerando que Universidad de Chile, actual líder del campeonato, tendrá jornada libre este fin de semana.

Por lo mismo, una victoria le permitiría a Colo Colo volver a quedarse con el primer lugar de la Liga Femenina y seguir firme en la pelea por el título.

Colo Colo enfrenta a Huachipato en la Liga Femenina – Foto: Colo Colo Femenino

¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo Femenino vs. Huachipato?

Colo Colo vs. Huachipato juegan este domingo 31 de mayo, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Municipal de La Pintana, por la fecha 11 de la Liga Femenina.

El partido amistoso entre Albas y Acereras, será transmitido por televisión, a través de las pantallas de Mega. Además, podrás verlo completamente en vivo vía online mediante la plataforma de streaming Mega GO.

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Estos son los canales según tu cableoperador:

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