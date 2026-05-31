Tras el histórico triunfo ante Boca Juniors en La Bombonera, que le dio la clasificación como líder de grupo a los octavos de final de la Copa Libertadores, Universidad Católica vuelve a enfocarse en la Liga de Primera.

Los Cruzados visitarán a Huachipato por la fecha 14 de la Liga de Primera, con la opción de superarlo en la tabla y seguir acercándose al líder, Colo Colo.

Los Acereros vienen de caer ante Deportes Concepción, pero siguen segundos con 22 puntos. La UC, en tanto, llega cuarta con 20 unidades luego de perder tres de sus últimos cuatro partidos en el torneo.

Ojo, porque este partido es clave para Colo Colo. Tras vencer a La Serena, los albos ampliaron su ventaja en la cima y podrían terminar la fecha con 9 y hasta 10 puntos de diferencia sobre su escolta, dependiendo de lo que hagan Católica, Huachipato y Limache.

U. Católica enfrenta a Huachipato tras su histórico triunfo en Copa Libertadores – Photosport

Huachipato vs. U. Católica: Horario y dónde ver

Huachipato vs. Universidad Católica juegan este domingo 31 de mayo, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Huachipato, por la fecha 14 de la Liga de Primera.

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El partido entre Cruzados y Acereros será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

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ZAPPING: 99 (HD)

ver también Pronósticos Huachipato vs Universidad Católica: las cuotas para la UC tras su histórico triunfo en La Bombonera

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

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