Un ex jugador de la selección chilena dejó su banca tras histórica campaña el año pasado. Este 2026 los números no lo acompañaron.

El fútbol chileno no perdona y un nuevo entrenador dejó su cargo tras la jornada de este sábado. Se trata de Rodrigo Pérez, un campeón y querido ex jugador de Cobreloa, quien abandonó su cargo como DT en la Tercera A.

El ex lateral izquierdo no va más estratega de Club Deportes Rancagua, equipo con el cual hizo historia en su momento. Fue campeón el año pasado en la Tercera B, con una campaña que siempre será recordada en la Ciudad Histórica.

“A contar de hoy, Rodrigo Pérez ha dejado de ser el director técnico del primer equipo de nuestra institución, junto a su cuerpo técnico”, avisó el elenco rancagüino, en sus redes sociales.

Hizo historia con campañón en el fútbol chileno

Los resultados de este 2026 sacaron a Rodrigo Pérez de la banca de Deportes Rancagua. El equipo que ahora disputa la Tercera A del fútbol chileno (cuarta categoría) no logró despegar tras un 2025 soñado con el mismo DT.

Rodrigo Pérez (a la derecha) en el equipo / Foto: Deportes Rancagua

El equipo de la región del Libertador cayó como local por 2-1 ante Atlético Oriente este sábado, lo que provocó la salida del entrenador. Los malos resultados venían siendo tónica y el DT dijo adiós.

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Rodrigo Pérez estuvo 566 días invicto al mando de Deportes Rancagua, campaña que coronó con el título de Tercera B y ascenso el año pasado. Por esos números el elenco hoy está buscando subir al fútbol profesional.

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En lo que respecta al 2026, la campaña no ha sido buena y el equipo que hasta ayer dirigió Rodrigo Pérez sumó solo siete unidades. Eso, de 24 puntos posibles en el torneo.